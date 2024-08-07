

想象一下，在被誉为全球最美妙的”黄金纬度”之上，一场融合了科技创新与艺术的盛会即将拉开帷幕——海南东南·2024陵水科技艺术嘉年华将带来一场前所未有的狂欢体验。

动点科技作为官方指定的科技策展人，将承办其中的重要板块「双帆石音乐会」和「未来互动展」，携手十余家前沿科技企业，共襄盛举。

在浪漫的七夕之夜，在海南东南的星空下，科技先锋与艺术家们将在「双帆石音乐会」上完成一场别开生面的联袂演出，向世界展示创新的无限魅力。

「未来互动展」将成为创新产品的展示窗口，一系列前沿科技结晶将在此亮相，从智能机器人到虚拟现实设备，从音乐科技到娱乐互动，每一项展示都是对未来生活方式的探索。

活动日期：

嘉年华活动日期：2024年8月9日-11日

音乐会及未来互动展日期：2024年8月10日

活动地点：

中国海南省陵水黎族自治县 黎安海风小镇

亮点速递

🎧科技先锋企业携手顶尖音乐人，打造沉浸式音乐体验。

🎸集合电子、摇滚、流行等多元化音乐元素，满足不同观众喜好。

🎮AR、VR体验区带你穿梭虚拟与现实。

🤖️机器人齐上阵，他们也是表演嘉宾！

🚁载人飞行器和无人机领衔，点亮夜空，上演星光璀璨的飞行表演。

互动展区产品介绍与互动玩法揭秘：机器人篇

Alpha Ebot 机器人

Alpha Ebot是一款个性化智能教育人形机器人，通过内置的行为习惯养成体系和智能语音助手，结合优必选人形机器人强大的运动性和传感器扩展，帮助孩子养成良好的教育生活习惯。其寓教于乐的个性化教育内容以及完整的人工智能课程体系等功能，为用户带来全新的未来教育体验。

互动玩法：

语音互动：体验Alpha Ebot的行为习惯养成体系和智能语音助手；

儿童互动：体验与智能语音助手对话，给机器人出一道算数题目。

刑天双轮足机器人

刑天是一款直驱型敏捷双轮足机器人，足部装有动力轮子，结合轮式机器人的速度优势和足式机器人的机动越障性能，适合多种地形。全身由6个可以自由运动的M1502D直驱型机器人关节驱动，适合需要安静陪伴、隐秘巡查、灵巧通过、拍摄精彩画面或平稳运送的场景。刑天还是一个开放的开发平台，为各类应用需求提供完善的SDK二次开发界面。

互动玩法：

在障碍赛道中操控刑天机器人，体验其卓越的平衡和机动性。

Loona 智能陪伴机器人

Loona由可以科技开发，是一款先进的智能陪伴机器人。她不仅拥有可爱的外观和丰富的表情，还具备强大的互动能力。Loona能够识别用户的面部表情和语音指令，进行自然流畅的交流。得益于AI集成技术，她能够提供更加智能和个性化的服务，进一步提升用户体验。无论是大人还是孩子，都能从Loona的陪伴中获得乐趣和便利。

互动玩法

表情与语音互动：与 Loona 进行面部表情和语音指令互动，体验自然流畅的交流。

个性化服务体验：探索 Loona 提供的个性化服务，如GPT聊天。

CloudGinger-XR-1 智能机器人

CloudGinger-XR-1是达闼科技精心打造的类人型云端智能服务机器人，通过安全高速的移动专网(VBN)连接拥有融合智能的云端大脑(HARIX)，在类人型身体上配备了全身柔性关节和多层立体感知模块，实现了全方位的听、说、看、动智能人机交互能力，做到了对人和环境的友好互动和安全共处。

互动玩法：

智能服务体验：体验 CloudGinger-XR-1 提供的智能服务。

Unitree Go1



Unitree Go1是全球首款消费级伴随仿生四足机器人。Unitree Go1的设计融合了仿生学原理和先进的机器人技术，以其灵活的四足运动模式和紧凑的机身设计，展现出卓越的机动性和适应性。

互动玩法：

与Unitree Go 1互动与“赛跑”。

即刻免费报名！音乐会及互动展区入场名额有限，请尽早报名，尽享浪漫七夕！

” 陵水科技艺术嘉年华”

和海风小镇这一次相遇

以海南东南之名

2024科技艺术嘉年华

未完待续，敬请期待！