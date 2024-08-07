想象一下，在被誉为全球最美妙的”黄金纬度”之上，一场融合了科技创新与艺术的盛会即将拉开帷幕——海南东南·2024陵水科技艺术嘉年华将带来一场前所未有的狂欢体验。

动点科技作为官方指定的科技策展人，将承办其中的重要板块「双帆石音乐会」和「未来互动展」，携手十余家前沿科技企业，共襄盛举。

在浪漫的七夕之夜，在海南东南的星空下，科技先锋与艺术家们将在「双帆石音乐会」上完成一场别开生面的联袂演出，向世界展示创新的无限魅力。

「未来互动展」将成为创新产品的展示窗口，一系列前沿科技结晶将在此亮相，从智能机器人到虚拟现实设备，从音乐科技到娱乐互动，每一项展示都是对未来生活方式的探索。

亮点速递

🎵科技先锋企业携手顶尖音乐人，打造沉浸式音乐体验。

🎸集合电子、摇滚、流行等多元化音乐元素，满足不同观众喜好。

👾AR、VR体验区带你穿梭虚拟与现实。

🤖️机器人齐上阵，他们也是表演嘉宾！

🚀载人飞行器和无人机领衔，点亮夜空，上演星光璀璨的飞行表演。

互动展区产品介绍与互动玩法揭秘：机器人篇·下

傲鲨智能 FIT-U 外骨骼机器人

FIT-U是全球同类产品中最轻的电动上肢外骨骼机器人，自重仅为3.9kg。在上肢托举类场景中能够提供双臂5-15kg助力。同期发布的FIT-U Pro智能电动上肢外骨骼机器人（行业版）最大提供双臂20kg助力。同时提供4G或WiFi通讯，可实时交互外骨骼机器人数据，专为消费发烧友与行业用户打造。

互动玩法：

力量测试与搬运挑战：体验 FIT-U 外骨骼机器人在力量测试和搬运任务中的表现。

元萝卜AI下棋机器人

元萝卜AI下棋机器人-象棋版采用家用级机械臂技术，可精准完成取子放子动作，精细度达1mm。具备计算机视觉技术，摄像头定位、机械臂执行，手眼协同。面部识别功能实现无感登录，快速切换家庭账号。具备超强棋力引擎，通过智能决策算法，确保覆盖由低到高各种棋力。自对弈达亿局以上，棋力可达特级大师水平。

元萝卜AI下棋机器人-围棋版，融合商汤领先的AI视觉和机械臂技术，可达到毫米级操控精度，自如完成拾取棋子、人机对弈、人人对弈、记谱复盘等功能，不仅实现了有效的成本控制，且更简约、酷萌、科技感十足。围棋版独创了“画面引导+语音激励+手臂演示”三位一体陪练模式，可带来视觉、听觉、触觉多种感官融合的立体化围棋学习体验。

互动玩法

对战与棋力测试：与元萝卜 AI 下棋机器人对弈，体验不同难度的棋局。

教学体验：展示元萝卜的教学功能，帮助初学者学棋。

FIFISH V-EVO水下机器人

FIFISH V-EVO 是鳍源科技推出的一款入门运动级水下机器人，以其先进的技术和多功能性在水下拍摄和潜水娱乐市场中受到青睐。V-EVO配备4K60帧超清影像系统，能够捕捉高质量的水下画面。166°超广角镜头提供了广阔的视野，使得拍摄内容更加丰富和震撼。设备搭载鳍源自研的AI浮游生物过滤算法，能够动态过滤水中浮游生物，还原清晰视野。

互动玩法

水下抓娃娃：观众可戴着VR眼镜身临其境沉浸式控制水下机器人，观看水下的造景，并抓取物件。

” 陵水科技艺术嘉年华”

和海风小镇这一次相遇

以海南东南之名

2024科技艺术嘉年华

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