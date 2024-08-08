根据Canalys发布的报告，2024年第二季度，全球智能手机市场再一次实现了双位数的增长，出货量达2.889亿台。受到产品创新及营商条件改善的推动，全球智能手机市场已经连续三个季度正增长。

尽管仅有1%的增长，三星继续巩固第一的位置，出货达5350万台。其高端产品线继续推动出货价值增长，而A系列产品通过5G差异化保障了整体出货规模。苹果凭借北美及亚太的强劲动能守住了第二的位置，出货达4560万台。小米凭借具有竞争力的产品组合逼近苹果，出货量达4230万台，市场份额为15%。vivo再次回到第四的位置，出货量为2590万台，市场份额为9%。传音则以2550万台的出货和9%的市场份额位列第五。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia指出：“在下半年，苹果和三星将聚焦于巩固他们在成熟市场的长期策略，而其他品牌则已在新兴市场准备库存因预期未来有更高的成本。在第二季度欧洲及北美实现了显著的出货量的增长，厂商积极为即将来到的季节性销售旺季建立库存。三星无疑将专注于整合其Galaxy生态系统，通过其旗舰产品的独家生成式AI特性，为消费者提供强有力的价值主张。苹果将通过展示其AI战略，包括混合模型、增强隐私和个性化的Siri功能，来加速这些成熟市场的换机升级需求。与此同时，受到宏观条件的改善和渠道及智能手机品牌商业信心恢复的推动，大中华区的增长轨迹也与全球市场相仿。在国内市场，中国本土品牌将利用生成式AI特性在高端智能机领域实现差异化，旨在捕获日益增长的高端消费并伺机在全球范围内复制成功经验。”

Canalys高级分析师朱嘉弢（Toby Zhu）补充道：“第二季度所有主要区域都实现增长，但继续提供具备竞争力的产品将变得富有挑战性。这是由于较低价格的零部件的库存储备从第一季度末开始逐渐耗尽。这给专注于大众市场的品牌带来压力，因为对于大内存、屏幕和摄像头等的硬件需求依然高涨。为了应对这一挑战，新兴品牌应该细化地区策略并优化零售投资，以在高运营成本下平衡市场扩张。有效的渠道库存管理对于防止价格体系紊乱和运营亏损至关重要。在经历了过去长时间的市场低迷之后，保持运营健康仍然是品牌和渠道的首要任务。”

朱嘉弢继续总结道：“尽管下半年有季节性需求，但智能手机市场在2024年全年不太可能实现两位数增长。短期内，销量驱动的细分价位段面临运营挑战，但智能手机厂商应通过有针对性的地区产品规划，在下半年增强其产品竞争力。值得注意的是，消费者和渠道合作伙伴已经适应了过去两年脆弱经济环境中的促销和高性价比产品。总体而言，2024年智能手机市场预计将以中个位数增长，推动因素包括库存水平的恢复、个别市场进口限制的放宽和更好的经济气候。而在2025年，由于消费者需求仍然不确定，特别是在成熟市场，厂商应专注于提供创新的智能手机体验，以吸引升级购买者、建立独特的品牌形象并加强本地化运营，以抓住新兴机会。”