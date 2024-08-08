葡萄牙能源供应商 Galp 与宝马和 BeePlanet 联手在马德里启用了一个由废弃电动汽车电池制成的固定式储能系统。该系统为 HPC 充电点提供来自电网的缓冲能源。

“二次电池”项目的核心是一个装在容器中的存储单元，容量为 368 千瓦时。根据 Galp 的一份声明，它由二手电动汽车电池制成，宝马很可能为该项目做出了贡献。固定式存储系统缓慢地从电网中获取能量，并将其输送到两个 180 千瓦充电器进行快速充电。据项目参与者称，“只需最少的主电源，最多可以连续为九辆汽车供电。”

“二次电池”是宝马、能源供应商 Galp 和二次电池专家 BeePlanet 的联合项目。该存储系统安装在马德里大都会区阿尔卡拉德埃纳雷斯的一家加油站。

Galp 经理 João Diogo Marques da Silva 表示：“我们坚信，出行方式将越来越电气化，大规模引入电气化是减少排放的必要先决条件。Galp 走在出行方式转型的前沿，其创新项目确保越来越多的人能够获得越来越可持续的能源和燃料。”

这家葡萄牙能源供应商目前在西班牙和葡萄牙运营着 5,000 个充电站。根据早先的信息，该公司最初计划到 2025 年在西班牙和葡萄牙共拥有 10,000 个充电站。欧洲投资银行 (EIB)已向这家葡萄牙能源公司提供了 4150 万欧元的贷款，用于部分扩张。具体来说，这将支持 Galp 在 2025 年前引入 5,500 个充电站——条件是 Galp 必须在欠发达地区安装这 5,500 个充电器中的 55%。