今年 4 月，由前苹果员工创立的 Humane 推出了首款无屏幕可穿戴 AI 设备 Ai Pin，售价 699 美元，每月还需额外支付 24 美元订阅费。据 The Verge 报道，从今年 5 月到 8 月，AI Pin 的退货数量超过了新增销量。

一位直接了解销量和退货量数据的消息人士称，到今年 6 月份，大约 8000 台 Ai Pin 没有被退回；截至今日，仍在客户手中的设备数量约为 7000 台。

数据显示，Humane 的 AI Pin 和配件总销售额刚刚超过 900 万美元。总共售出的 Ai Pin 数量约为 10000 台，这仅仅是 Humane 计划到 2025 年 4 月出货 10 万台目标的 10%。

这些未曾披露过的数据更清楚地描绘了 Humane 所处的困境。报道称，Ai Pin 销售额如此之低，远不及 Humane 从知名硅谷高管如 OpenAI CEO 阿尔特曼、Salesforce CEO 马克·贝尼奥夫那里筹集的 2 亿多美元。

Humane 发言人 Zoz Cuccias 表示，The Verge 的报道存在“不准确之处”，包括财务数据。当被问及这些不准确之处的具体情况时，Cuccias 表示“我们没有其他信息提供，因为我们不评论财务数据，会将其交给我们的法律顾问处理。”

消息人士证实，一旦 Ai Pin 被退回，公司就无法对其进行翻新处理，也标志着 Ai Pin 会成为“电子垃圾”，Humane 也没有机会通过再次销售它来收回收入。