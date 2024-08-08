LG Energy Solution 已成立了一个专门的小组来开发方形电池，并正在与客户进行谈判。据 LG 称，由于安全性提高和生产过程具有成本效益，电动汽车市场对这些电池的需求日益增加。

有关成立工作组的信息来自Business Korea的一份报告，但文章并未引用该信息的任何具体来源。该公司也没有发表评论。对于2020 年从 LG Chem 分拆出来的电池制造商 LG Energy Solution 来说，开发和生产方形电池将是一种战略转变。迄今为止，LGES 专注于袋式电池和圆柱形电池，既可用于车辆，也可用于固定式储能系统。

然而，汽车行业的趋势是电池到组电池概念 (CtP)，其中电池直接安装在电池组中，而不经过模块。由于电池也要承受结构载荷，因此电池到组概念只有具有坚固稳定外壳的电池才有可能，例如圆柱形电池或方形电池。然而，软包电池 (也称为袋式电池) 外部仅由一层薄箔袋组成，因此不适合 CtP 电池。Business Korea还提到，更高的安全性和更具成本效益的生产工艺增加了对方形电池的需求。这种电池形式的一个缺点是，由于稳定​​的铝制外壳，其能量密度低于圆形电池或软包电池，这意味着在相同能量含量的情况下重量会略高。

LGES 在这种电池形式方面拥有丰富的经验：作为 LG Chem 的一个部门，该公司在 20 世纪 90 年代开发了用于小型设备的方形电池，并一直量产到 2010 年代，据报道。然而，电动汽车用的方形电池可能比当时的开发尺寸要大一些。

如果 LGES 真的决定进入电动汽车方形电池的生产领域，该公司可能会成为电池行业第一家提供这三种电池形式的全球企业。一般来说，包括 LGES 在内的公司都专注于两种电池形式。在韩国，目前只有三星 SDI 提供方形电池，但 SK On 也在开发这种电池形式。