保时捷利用 Taycan 旧电池建造了一套新的电池存储系统，为位于莱比锡的保时捷工厂供电。这些电池来自试制车和工厂车辆，现在将在使用寿命结束时用作固定式电力存储。

固定式储能系统由 4,400 个电池模块组成。如果使用计算器，就会发现这些电池模块至少来自 133 辆 Taycan 车辆。这是因为双层 Performance Battery Plus（Taycan Turbo 和 Taycan Turbo S 的标准配置）包含 33 个电池模块，而普通 Taycan 和 Taycan 4S 使用带有 28 个电池模块的 Performance Battery。

然而，Taycan 使用电池只是乍一看才令人惊讶，因为该车型自 2019 年才上市。对此的解释更多的在于，这些电池来自预系列和工厂车辆，它们承受的负载比客户车辆高得多。

据保时捷介绍，测试车辆日常艰苦工作中使用的电池模块未经任何技术改造就安装在了储能系统中。总输出功率为 5 兆瓦，能量含量为 10 兆瓦时。储能系统可在短时间内以高达 20% 的过载率运行。它由 4,400 个单独的电池模块组成，分为四个电池容器。

四组电池组分别与中压系统中的逆变器和变压器相连。包括电池块在内的整个系统的设计使用寿命超过十年；可以根据需要更换单个电池模块。

储能系统所用的电力部分来自发电厂自身的太阳能系统，峰值输出功率为 9.4 兆瓦。储能系统有助于在高峰负荷发生时降低负荷。

“我们希望为莱比锡工厂创造电力存储能力，从而使该工厂更加经济，并提高其自给自足程度。因此，使用 Taycan 预生产车型的电池而不是回收它们才是合乎逻辑的，”负责电池存储系统总体项目的经理乔纳森·迪特里希 (Jonathan Dietrich) 解释道。“我们希望从该项目中获得见解，以便能够在未来为其他保时捷工厂配备类似的系统和功能。同时，我们可以利用测试车中不再适合在车辆中使用要求苛刻的电池，在最终回收之前进行第二次有用的部署。”

所谓的电动汽车电池“二次利用”不仅得到了保时捷的推动，也得到了许多公司和项目的推动。例如，欧盟项目 Battery2Life设定的目标是促进电动汽车电池作为固定储能设备进入二次利用阶段。汽车制造商捷豹路虎也在试验用旧汽车电池制成的储能系统。