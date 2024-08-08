

想象一下，在被誉为全球最美妙的”黄金纬度”之上，一场融合了科技创新与艺术的盛会即将拉开帷幕——海南东南·2024陵水科技艺术嘉年华将带来一场前所未有的狂欢体验。

动点科技作为官方指定的科技策展人，将承办其中的重要板块「双帆石音乐会」和「未来互动展」，携手十余家前沿科技企业，共襄盛举。

科技音乐盛宴

在浪漫的七夕之夜，在海南东南的星空下，科技先锋与艺术家们将在「双帆石音乐会」上完成一场别开生面的联袂演出，向世界展示创新的无限魅力。

Since TMRW

Since TMRW x 刑天机器人，人机同台，和谐共舞。

白沙发

白沙发 x 达闼 x 傲鲨 x优必选，联袂演出，震撼演绎科技与艺术的超强合作舞台。

磊落

磊落x BRAINCO x 音乐密码，借助科技力量为七夕之夜带来更多温情。

发光曲线

BROTHERHOOD FUNKTION

李言增

未来互动展

「未来互动展」将成为创新产品的展示窗口，一系列前沿科技结晶将在此亮相，从智能机器人到虚拟现实设备，从音乐科技到娱乐互动，每一项展示都是对未来生活方式的探索。

地空表演

体验一场视觉与感官的盛宴：载人飞行器、烟花秀、无人机编队表演，还有水下无人机的奇妙探险！

在这场盛大的活动中，地空一体的表演让您目不暇接。亿航无人机群将在空中展开一场精彩绝伦的编队飞行表演，灯光与音乐节拍完美融合，创造出空中艺术。与此同时，绚烂的烟花绽放在夜空，与无人机的灯光交相辉映。水下无人机也将加入这场狂欢，它们将同步点亮陵水的标志性景观——「双帆石」。