据悉，科技公司 Snap (NYSE：SNAP) 日前宣布，任命中国区原销售业务负责人张晰（Tracy Zhang）为 Snap 中国区总经理，继续向 Snap 亚太区总裁 Ajit Mohan 汇报。

作为 Snap 在中国市场设立的首任总经理，张晰将全面负责中国区战略的制定和落地、客户以及合作伙伴的管理，并将统筹销售、广告产品、数据科学、广告创意、市场传播等部门，带领 Snap 中国团队进一步赋能中国企业出海。

Snap 亚太区总裁 Ajit Mohan 表示：“中国一直是 Snap 在全球范围内极其重要的市场，我们在这里看到了巨大的潜力。首次任命中国区总经理，充分展现了中国市场的重要作用以及我们对本地团队的持续投入。我非常期待 Tracy 以她在数字营销领域的丰富经验和出色领导力，推动 Snap 在中国开启新篇章。”

张晰于 2019 年加入 Snap 中国团队，作为销售业务创始成员，一路带领 Snap 中国团队成长和壮大，推动 Snap 中国业务取得显著增长。在加入 Snap 前，张晰曾在谷歌中国担任要职。她在品牌出海营销领域拥有丰富经验，致力于推动行业前沿发展。

张晰表示：“非常荣幸能够担任 Snap 中国区首任总经理，带领中国团队进一步加深与中国出海企业和合作伙伴的联系，推动更多合作落地。当前，中国出海企业数字营销需求正在加速释放，Snap 也在国内火热招聘多个岗位，我们将以更完善的本地团队、更高效的广告产品和营销解决方案，帮助中国企业拓展海外市场、打造全球品牌。”

不久前，Snap 在 2024 年第二季度财报中指出，公司旗下视觉通讯应用 Snapchat 用户规模实现里程碑意义的突破，全球月活用户（MAU）超过 8.5 亿。同时，Snap 也表示，公司在第二季度的营收达到 12.4 亿美元，同比增长 16%。

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