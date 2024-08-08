特斯拉正在美国各个超级充电站测试比 V4 和 V3 目前 250 千瓦标准更高的充电容量 – 一些司机记录的充电容量刚好超过 320 千瓦。特斯拉正寻求向其他品牌开放其充电网络。

特斯拉正在研究其当前 V4 超级充电站的充电潜力，以便在一些站点以超过 300 kW 的功率充电。然而，这些 V4 仍然与 V3 代的充电技术柜相结合，这就是为什么有传言称将在所谓的 V3+ 超级充电站上进行测试。

特斯拉电动汽车的最大充电功率仅为 250 千瓦，但特斯拉正越来越多地向第三方品牌开放其充电器，其中一些品牌推出了直流充电容量为 400 千瓦的汽车。因此，这家美国制造商现在显然专注于峰值充电容量。

尽管特斯拉已转向在全球范围内主要安装 V4 超级充电站，该充电站支持高达 350 千瓦的功率，但特斯拉仍将其与 V3 代充电技术柜相结合，这就是其潜力迄今为止尚未得到充分利用的原因。然而，测试表明还有更多的可能性。特斯拉首席工程师Wes Morrill 在 X 上证实，该公司确实“在几个不同的 V3+ 充电站（V3 充电柜 + V4 充电桩）上进行了试验。这不是一个错误，但它也没有推广到所有支持硬件的充电站。”来自X 上不同用户的帖子展示了峰值充电容量高达 320 千瓦的超级充电站的照片。