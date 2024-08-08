倒计时2天，海南东南-2024陵水科技艺术嘉年华将正式拉开帷幕，准备好迎接这场融合了科技与艺术的非凡盛会了吗！



动点科技作为官方指定的科技策展人，将承办其中的重要板块「双帆石音乐会」和「未来互动展」，携手十余家前沿科技企业，共襄盛举。

未来互动展

「未来互动展」将成为创新产品的展示窗口，一系列前沿科技结晶将在此亮相，从智能机器人到虚拟现实设备，从音乐科技到娱乐互动，每一项展示都是对未来生活方式的探索。来这里，先体验未来！



展区揭秘之音乐科技与家庭娱乐篇

Nex Playground家庭体感游戏主机

Nex 通过有趣和互动性强的体感内容，帮助家庭重拾动起来的乐趣，适合所有年龄段的人群。Nex Playground 体感游戏机在 2023 年 12 月推出，利用尖端的人工智能、移动技术和视觉技术，将虚拟和现实世界融合在一起，让玩家通过自然的身体运动沉浸在游戏体验中。Nex Playground 的游戏种类丰富，包括原创的体育和健身游戏、音乐节奏游戏，以及与Hasbro 孩之宝和 Sesame Workshop 芝麻街合作的游戏。自成立以来，Nex 已被 Fast Company 评为 “最具创新公司”，获得了享有盛誉的Apple Design Award奖项，Nex Playground 被 TIME 评为 “最佳发明” 以及被 Parents 评为 “最佳家庭娱乐系统”。

互动玩法：

体感游戏挑战：体验多个体感游戏，享受“动起来”的乐趣。

音乐密码智能音乐键盘

产品介绍：音乐密码是一款通过LED视觉交互引导流行音乐弹唱弹奏的智能音乐键盘，由视感科技开发。通过APP蓝牙连接硬件，音乐密码能够将音乐学习内容以游戏反馈及弹唱交互的方式呈现，即便是零基础音乐小白，也能够快速上手人生的第一首弹唱及弹奏。

互动玩法：

音乐学习与创作：通过音乐密码键盘体验音乐学习，感受游戏化学习的乐趣。

现场弹唱表演：现场使用音乐密码键盘进行弹唱表演。

GAMSING感音空气架子鼓

空气架子鼓是一种黑科技乐器，使用者在空间中击打虚拟鼓位即可发出鼓声，由感音科技研发制作。相比实体架子鼓，空气架子鼓更便携，几乎不占用空间，适合在家中、旅途中使用。价格相对实惠，兼容性强，支持蓝牙音箱伴奏，可拓展连接音响设备和耳机。

互动玩法：

虚拟鼓点演奏：在空间中击打虚拟鼓位，体验架子鼓的演奏。