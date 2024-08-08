想象一下，在被誉为全球最美妙的”黄金纬度”之上，一场融合了科技创新与艺术的盛会即将拉开帷幕——海南东南·2024陵水科技艺术嘉年华将带来一场前所未有的狂欢体验。

动点科技作为官方指定的科技策展人，将承办其中的重要板块「双帆石音乐会」和「未来互动展」，携手十余家前沿科技企业，共襄盛举。

未来互动展

「未来互动展」将成为创新产品的展示窗口，一系列前沿科技结晶将在此亮相，从智能机器人到虚拟现实设备，从音乐科技到娱乐互动，每一项展示都是对未来生活方式的探索。来这里，先体验未来！

展区揭秘之：虚拟现实篇

XREAL Air 2 Pro AR 眼镜

XREAL Air 2 Pro是XREAL公司打造的全场景全天候适用的旗舰级AR眼镜。在XREAL Air 2的基础上加入了电致变色技术，通过手动调节镜片透光率，以适应任意时间和任意场景的光线环境，保证画面时时明亮、高清，观感时刻沉浸。XREAL Air 2 Pro对于电致变色技术的应用，解决了光线条件对AR眼镜带来的局限性，大大拓展了AR眼镜的使用场景。

互动玩法：

光线调节体验：体验电致变色技术在不同光线条件下的视觉效果。

虚拟与现实：体验使用Air 2 Pro拍照和观看电影。

PICO 4 VR 一体机

PICO 4是 PICO 新一代 6DoF Pancake VR一体机，采用Pancake折叠光路设计，比上一代更轻薄、更小巧。前后平衡式设计，使得用户佩戴体验更舒适。4K+超视感屏和105°超大视角为用户带来震撼级画面表现。6DoF空间头手定位实现了精准识别，HyperSense振感手柄带来逼真灵动的振感反馈。高通骁龙XR2芯片让设备性能更强劲、体验更流畅。

互动玩法：

VR游戏体验：VR体验内容包含：《抖音仲夏毕业歌会》、《梅西中国行》、《狐主任历险记》、《兵马俑奇妙夜》。

视觉体验：体验 PICO 4 的 4K+ 超视感屏和 105° 大视角带来的震撼视觉效果。

FIFISH V-EVO水下机器人

FIFISH V-EVO 是鳍源科技推出的一款入门运动级水下机器人，以其先进的技术和多功能性在水下拍摄和潜水娱乐市场中受到青睐。V-EVO配备4K60帧超清影像系统，能够捕捉高质量的水下画面。166°超广角镜头提供了广阔的视野，使得拍摄内容更加丰富和震撼。设备搭载鳍源自研的AI浮游生物过滤算法，能够动态过滤水中浮游生物，还原清晰视野。

互动玩法：

水下抓娃娃：观众可戴着VR眼镜身临其境沉浸式控制水下机器人，观看水下的造景，并抓取物件。