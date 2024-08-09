在国际摩托车改装领域，BMW摩托车一直是备受关注的对象。长期以来，定制师们主要聚焦于BMW摩托车Heritage系列中极具启发性和创造力的经典车型，如BMW R 18和BMW R nineT。这些车型不仅拥有令人惊叹的设计美学，还体现了精湛的工艺和创新理念，为改装爱好者提供了广阔的创作空间。

然而，随着电动摩托车技术的迅速发展，一个令人耳目一新的项目悄然诞生于奥地利。这个项目将目光投向了BMW的电动都市代步车——BMW CE 02。这一大胆的尝试不仅展现了定制改装界的创新精神，也反映出电动车在改装领域日益增长的重要性。

位于格拉茨的著名设计与制造工作室VAGABUND，凭借其独特的美学理念和精湛的技艺，在摩托车改装界享有盛誉。这次，他们与萨尔茨堡的BMW Motorrad Austria携手合作，共同打造了一款令人惊艳的改装作品——BMW CE 02 x VAGABUND。

这款改装车以BMW CE 02为基础，融合了未来主义设计与实用功能。作为一款专为城市环境打造的时尚电动跑酷车，BMW CE 02 x VAGABUND不仅保留了原车的环保理念和高效动力，还通过精心的改装提升了其视觉冲击力和个性化表现。

VAGABUND为这款电动摩托车带来个性设计

VAGABUND团队重新诠释了BMW CE 02的设计语言，在保持车辆轻巧灵活特性的同时，赋予了它更加前卫和独特的外观。细节之处的精心雕琢，如定制的车身面板、重新设计的座椅和经过优化的照明系统，都彰显了这款改装车的非凡品质。

这个项目的成功不仅展示了VAGABUND卓越的设计才能和制造工艺，也体现了BMW Motorrad在鼓励创新和支持定制文化方面的开放态度。通过与各地才华横溢的改装工作室合作，BMW不断推动摩托车文化的发展，为骑行爱好者带来更多独特和个性化的选择。

BMW CE 02 x VAGABUND的诞生，为电动摩托车的改装开辟了新的可能性。它不仅是一款出色的城市代步工具，更是一件移动的艺术品，完美诠释了传统工艺与现代科技的融合。这个项目也预示着，随着电动车技术的不断进步，我们将在未来看到更多令人兴奋的电动摩托车改装作品。

宝马CE 02：复古未来主义的电动摩托革新

BMW Motorrad 与 VAGABUND 携手打造的定制摩托车不仅展现了独特的未来主义设计，还融入了多种功能性的”复古”元素。这款奥地利制造的创新之作以其现代、新颖的设计方式，专注于吸引年轻群体。

新款 CE 02 在性能方面表现出色。它的输出功率为 15 马力，扭矩达 40.6 磅英尺，确保了红绿灯起步时的快速加速和动感十足的骑行体验。最高时速可达 59 英里/小时（95 公里/小时），续航里程超过 56 英里（90 公里）（依据 WMTC 标准），完全满足长时间的城市探险需求。

我们将这款摩托车的设计理念定义为”复古未来”。设计团队巧妙地将极具未来感的原始设计与复古氛围相结合，给观众带来既新奇又熟悉的感觉。例如，将”Teenage Engineering”的”OB-4 Magic Radio”融入其中，彰显了年轻和创意的理念。

在技术细节上，CE 02 同样令人印象深刻。扭矩通过右侧的同步电机和齿形带传输至中间轴，再由左侧的另一条齿形带驱动后轮。这种精密的结构设计确保了最佳重心位置，实现了中性操控。

为提升安全性能，CE 02 配备了多项先进功能：ASC（自动稳定控制）保障了后轮在各种路面上的安全动力传输；RSC（能量回收稳定控制）在超速模式下通过降低阻力扭矩来维持车辆稳定，同时进行能量回收；此外，倒车辅助功能使操作变得简单轻松。

在外观设计上，诸多细节彰显了其独特魅力。”电动排气管”不仅是一个醒目的视觉元素，还兼具实用性，为雨伞提供了存放空间。踏板上的滑板防滑胶带设计反映了其运动型、都市型的 eParkourer 风格。

值得一提的是，BMW Motorrad 和 VAGABUND 还创造了一个 3.6 米高的定制摩托车包装，成为整体概念中另一个引人注目的亮点。

得益于仅 132 公斤的轻量化设计和 29.5 英寸（750 毫米）的适中座椅高度，新款 CE 02 展现出卓越的操控灵活性，完美适应城市骑行环境。这款创新电动摩托车成功地将复古元素与未来科技融为一体，为都市年轻骑手提供了一个独特而富有吸引力的选择。

这款车为行业的转型升级树立了新的标杆

这款创新产品在绿色可持续性、科技应用和创新设计等方面都有着突出表现，为摩托车行业的转型升级树立了新的标杆。

CE 02的出现会在整个行业掀起一股电动化浪潮，推动更多制造商投身电动摩托车市场。这不仅将加速行业的转型升级，还可能带动相关充电基础设施的快速发展，为电动交通工具的普及铺平道路。同时，其独特的设计理念也可能影响整个行业的美学趋势，催生更多融合传统与现代元素的创新产品。

宝马CE 02不仅仅是一款新型电动摩托车，它代表了整个行业向更环保、更智能、更个性化方向发展的趋势。通过在绿色科技、创新设计和用户体验等多方面的突破，CE 02正在重塑人们对城市交通的认知，为摩托车行业的未来发展指明了方向。它的出现，无疑将推动整个行业重新思考并规划未来的发展路径，为城市出行带来更多可能性。