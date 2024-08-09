比亚迪海洋网“双豹”齐发，2025 款海豹、海豹 07DM-i 正式上市。此次“双豹”车型完成了 e 平台 3.0 Evo 和第五代 DM 两大全新技术升级，实现了从核心技术到效率、性能、智能、美学、舒享、安全等方面的全面跃升，为用户带来更好的用车体验和更高的产品价值。

其中，2025 款海豹四款配置车型售价为 17.58 万元- 23.98 万元。海豹 07DM-i 五款配置车型售价为 13.98 万元- 19.58 万元。

为感谢首批用户的支持，比亚迪还准备了多重购车礼遇。购买 2025 款海豹的用户可享 24 期 0 息，至高 26000 元置换补贴，首任车主自购车之日起可享受 2 年内免费 7kW 充电桩及安装服务等多重礼遇。购买海豹 07DM-i 的用户也可享 24 期 0 息，至高 26000 元置换补贴以及全系 2 年免费车机流量（5GB / 月）等礼遇。

2025 款海豹：35 项核心标配，加码新车产品力六大进化

2025 款海豹是 e 平台 3.0 Evo 打造的首款轿车，也是比亚迪品牌首款激光雷达车型。通过对用户需求的深度洞察，2025 款海豹在美学、操控、舒享、安全方面全维进化。整车超 35 项全系标配的核心配置，真正实现产品实力的“豹力”升级。

2025 款海豹搭载包括 CTB 电池车身一体化技术、高效十二合一智能电驱系统、智能升流快充、智能末端快充、智能升压快充、全场景智能脉冲自加热技术以及 iTAC 智能扭矩控制系统等 13 项比亚迪全球首创技术。2025 款海豹全系搭载 1,200V 碳化硅电控，采用 23,000rpm 全球量产最高转速电机，极速可达 240km/h，堪称跑得最快的比亚迪。此外，还通过对技术的高效整合，构建了全域智能快充解决方案，为用户带来“全场景、真快充”的颠覆式体验。

2025 款海豹搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 300，同时配备激光雷达，可实现高快领航和城市领航等更强大的智驾功能场景覆盖，用户只需提前预设目的地，上下匝道、超车、并线、通过红绿灯路口，都能自主完成，同样为用户体验带来跨越式的智能进化。

海豹 07DM-i：第五代 DM 技术两大首搭，五大上“新”，超 26 项全系标配

海豹 07DM-i 是比亚迪首款搭载第五代 DM 技术的中大型轿车，凭借第五代 DM 技术优势，海豹 07DM-i 拥有更优异的能耗表现。NEDC 工况下，亏电油耗低至 3.4L / 100km 以及满油满电最大超 2000km 的综合续驶里程。此外海豹 07DM-i 也是首款搭载第五代 DM 技术 1.5Ti 发动机的车型，兼具动力和能耗双重优势。

同时海豹 07DM-i 还为用户带来舒享、智能、安全、质感和款型的五大上“新”，超 26 项全系标配亮点配置，真正做到入门即高配，全面满足年轻用户多元的用车需要。

在驾乘体验方面，海豹 07DM-i 高配新增了 FSD 可变阻尼减振器，底盘操控性能提升，舒适性更强；海豹 07DM-i 还全系标配 DiPilot 智能驾驶辅助系统，可以实现 L2 级别的驾驶辅助功能，让用户从容面对复杂的交通环境。海豹 07DM-i 全系最高配备 13 个安全气囊领先行业，实现驾乘全方位防护。此外，海豹 07DM-i 还进一步提升了内饰质感，并全系标配流光灰内饰配色及真铝饰条升级，充分满足更多年轻用户审美需求。

海豹 07DM-i 还新增 1.5L 70KM 款型，更低购车门槛和不打折的配置，充分满足不同用户的需求，带来更便捷的出行体验，进一步提升海豹 07DM-i 车型竞争力。