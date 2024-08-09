美国联邦通信委员会（FCC）公布了新提案，希望规范 AI 生成的电话和短信，明确其定义并构建完善的消费者保护机制，并要求运营公司披露关于在电话和短信服务中使用 AI 的报告。

FCC 表示：“这为消费者提供了一个机会，可以识别并避免那些欺诈风险的电话或短信。该机构还希望确保合法使用人工智能，保护和帮助残疾人正常交流”。

FCC 的计划将帮助“定义”AI 生成的电话和短信，从而使委员会能够设置界限和规则，例如强制要求 AI 生成的声音在拨打电话时披露它们的 AI 身份。

FCC 提出这项提案的背景，是 AI 开始被用于一些“不太正当”的通信活动。同时，这也将作为 FCC 打击“AI 自动电话”作为骚扰、欺诈手段的努力之一。该提案将要求呼叫方披露 AI 生成的声音和文字，通话开始时，AI 必须对其所“说”内容进行解释，以及其使用的声音的人工来源。据悉，任何未能遵守这一规定的组织将被处以重罚。

除了追查“AI 自动电话”的身份外，FCC 还希望推出一种工具，可在人们收到 AI 生成的电话语音和短信文本时发出提醒，尤其针对那些不受欢迎或非法的内容。据报道，这种工具可能包括性能更强的呼叫过滤器、基于 AI 的检测算法，或者增强的来电显示功能，用来识别、标记 AI 生成的电话。