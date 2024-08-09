你有失眠困扰或者哄小孩睡觉的需求吗？需要的话可以看看这款 App——Sound Sleeper，或许它可以帮大忙。

Sound Sleeper 是一款帮助你哄睡小朋友的 App，与此同时，它也能胜任帮助成年人尽快入睡的工作。

使用体验

Sound Sleeper 的用户界面以深灰色为主，黄色作为标题字体颜色，能让人在第一时间放松下来。其主要功能包括播放常见的睡眠白噪音、摇篮曲和古典音乐。

按照小宝宝的年龄划分，分为未满 6 个月、6 个月至 18 个月、18 个月以上的白噪音，当然还有适合父母的声音，比如“潺潺的小溪”、“雷雨”等。

适合 6 个月以下宝宝的声音中，有模仿母体子宫的声音，还有吹风机和吸尘器等环境音。

嗷对了，海洋声音非常适合成年人助眠。

别问为什么，因为我经常用。

这款 App 还有睡眠追踪功能，当使用“倾听”模式时，系统可以自动追踪小宝宝的睡眠模式。

在播放界面可以开启“夜光灯”功能，支持自定义开启时间（免费版最多半小时）、明亮度和颜色（有多种选择）。等于是用手机、Pad 屏幕当做小夜灯。

此外，它还有“放松音乐”模式，可以起到一定的放松作用。当然是否真正放松还要看你如何调整当下心态。

最后，Sound Sleeper 还支持自行录制一段最长 3 分钟的声音，用以哄睡、助眠。

在高级功能的部分，可以享受无限制播放时长，以及无限制的倾听和睡眠追踪。具体价格是 12 元 / 月，或 88 元 / 年。

总结

如果你刚为人父母，需要更高效地哄睡宝宝，或者希望每晚尽快入睡，以提高睡眠素质，那么 Sound Sleeper 这款免费开始使用的 App 是不错的选择。它界面清晰且无广告干扰，是不错的助眠好帮手。