将您的新款福特电动自行车与车库中的 Bronco 或 Mustang 进行搭配。

福特将传奇的Bronco 和 Mustang提升到了一个新的高度，推出了一系列官方授权的电动自行车，这些自行车由 N+ 的自行车技术领导者设计。对于那些寻求崎岖冒险和令人振奋的速度的人来说，这些电动自行车将福特最具标志性的车辆的精神带到了两轮车上。Bronco 电动自行车采用 750W 轮毂安装式电机和“GOAT”启发的悬架系统，最高时速可达 28 英里/小时，续航里程可达 60 英里，可带来强劲的骑行体验。其特点包括抓地力强的倍耐力轮胎、四活塞液压制动器和全彩 LCD 面板，所有这些都有助于带来与 Bronco 的冒险本质相呼应的体验。

同时，Mustang 电动自行车也庆祝了 Mustang 60 周年，推出了一款反映美国标志性高性能和设计 DNA 的自行车。Mustang 电动自行车的规格与 Bronco 电动自行车相似，包括 750W 电机和四活塞制动器，速度和操控性都很棒。限量版 Mustang 60 周年纪念版仅通过福特经销商发售，为收藏家和粉丝增添了额外的独家体验。这两款电动自行车现在都可以通过福特网站预订，预计今年晚些时候交货，Mustang 起价为 4,000 美元，Bronco 起价为 4,500 美元。点击以下链接，查看 duPont REGISTRY 上出售的所有福特 Broncos 和 Mustangs。