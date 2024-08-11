梅赛德斯-奔驰成为首家获得北京指定城市道路和高速公路四级自动驾驶测试许可的国际汽车制造商。

作为梅赛德斯-奔驰中国技术研究项目的一部分，此次四级自动驾驶测试旨在探索自动驾驶系统软件和硬件的前沿技术。此前，梅赛德斯-奔驰于 2023 年底成为首批在北京获得三级自动驾驶测试许可的汽车制造商之一。

该项目重点研究高级别自动驾驶中的多传感器感知，验证各种条件下的系统性能，探索感知的深度融合。两辆经过特别升级的梅赛德斯-奔驰 S 级车型将作为 4 级自动驾驶测试车，配备专为该项目设计的丰富传感器阵列，包括激光雷达、雷达传感器和摄像头。

此外，测试车辆还配备了冗余系统，以进一步提高系统安全性。在繁忙的城市地区，测试车辆正在开发中，以参与正常交通，并安全高效地完成无保护左转、环岛行驶、掉头和停车等操作。

在高速公路上，测试车辆可以在前方车辆减速并经过收费站时自动变道。在极端情况下，车辆将执行最小风险操作并找到安全位置停车。

4级代表高度自动驾驶，是自动驾驶的第二高阶段；在规定的场景和环境下，车辆可以完成驾驶任务，无需驾驶员随时准备接手。梅赛德斯奔驰和文远知行共同获得了北京高级别自动驾驶示范区办公室颁发的4级自动驾驶测试许可。

梅赛德斯-奔驰在自动驾驶领域的成就源自数十年的探索与投入，早在1986年便开始自动驾驶研究。近年来，梅赛德斯-奔驰中国研发中心不断加速自动驾驶技术的研发与布局，由中国研发团队主导的L2+自动驾驶功能是最新成果，可在全国高速公路及城市快速路上实现导航辅助驾驶。该功能已从全新长轴距E级轿车开始应用，并已获得积极的市场反馈，不久将推广至更多梅赛德斯-奔驰车型。

梅赛德斯-奔驰自2005年起开始在中国开展本土研发活动。目前，中国团队已经发展成为德国以外最全面的研发网络，涵盖前瞻设计、电气化、互联互通、自动驾驶和整车测试。近年来，梅赛德斯-奔驰不断加大在华研发投入，过去五年累计投入105亿元人民币（13.4亿欧元），并在北京和上海设立了新的研发中心。