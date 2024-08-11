宾尼法利纳首款受蝙蝠侠启发的电动超级跑车即将首次亮相。

Automobili Pininfarina 凭借其尖端的电力、令人惊叹的设计和高度独特的定制个性化，定义了高性能豪华超级跑车的未来。然而，当 Automobili Pininfarina 推出一系列受“蝙蝠侠”世界启发的定制超级跑车时，其定制豪华又迈进了一步。

Pininfarina Battista 的“哥谭”和“黑暗骑士”配置是该制造商令人惊叹的超级 GT 轿跑车，而 Pininfarina B95 是该制造商独特的全电动高性能 barchetta，它们是四个令人难以置信的独一无二的车型，其设计灵感来自标志性的超级英雄和哥谭市。

这四款车型中，首款量产车型是宾尼法利纳 B95 Gotham，它以 Wayne Enterprises 豪华品牌发布，让蝙蝠侠粉丝能够体验到布鲁斯·韦恩的高科技奢华生活方式和哥谭风格的美学。这款新超级跑车将在备受期待、久负盛名的蒙特雷汽车周上全球首发，具体时间是 8 月 16 日的 The Quail 赛车运动聚会上。

为了庆祝即将首次亮相，新款 Pininfarina B95 Gotham 与《蝙蝠侠：黑暗骑士》电影三部曲中的标志性“Tumbler”在同一个洛杉矶工作室拍摄，电影中的各个场景都是在这里拍摄的。新款 Pininfarina B95 Gotham 拥有“蝙蝠侠”世界的标志性美学，彰显了市场上最引人注目的尖端超级跑车之一的定制未来主义。