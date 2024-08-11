科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.08.05-2024.08.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“Underbanking”、数字经济、金融科技···当这些词语一同相聚在以庞大人口规模为特征并且正在不断加速自身数字化进程的印尼市场时，以P2P（或者说P2P借贷）为代表的行业领域显然也将迎来一段风口时期。

根据相关数据指出，目前，印尼共有98家持牌P2P借贷机构在OJK注册，而这一数字在17年时只有30家。同时，截至当前，印尼P2P贷款机构已向1.31亿借款人发放了总额为66.9万亿印尼盾的贷款。作为对比，该贷款额数字在16年12月的贷款额为2842亿印尼盾。

不过，作为其快速发展的缩影，由于该行业相对较低的触及门槛以及潜在的庞大市场需求——到26年，印尼中小微企业的融资缺口或将达到2400万亿印尼盾（这些企业往往难以从传统银行机构处获得借贷融资），在印尼，一些未经当局审批的非法借贷机构也在随之大量涌现。有数据称，自17年以来，OJK（印尼金融服务管理局）已经关闭了超8200家非法线上贷款机构。

同时，根据OJK的说法，当前，个人贷款占据了印尼P2P贷款形式约70%的份额，中小微企业则只占据了其近三分之一的比例。相应的，这种构成也在某种程度上对贷款机构的风控能力给到了一定的考验（或者说对贷款人的理财及金融理念也产生了一定的考量需求）。

而尽管今年以来，印尼陆续出现了几家知名的P2P平台（比如Investree、TaniFund、iGrow）的危机事件，对当地的P2P市场信心产生了一定的影响，有观点预测，今年期间，印尼的P2P借贷行业仍有望实现5%至7%的增长。

在这样的背景下，如本周内容所指出，近段时间以来，印尼当局正不断着手加强针对这一行业的监管，出台了包括限制个人对贷款平台的触及数量、限制利率上限、要求小额信贷平台提供财务报告等一系列举措。面对该行业的汹涌势头，这显然也并不是一件能够一蹴而就的事情。

展望未来，并不难预料P2P借贷行业将会在很长一段时间内出现在印尼的发展剧本之中——它可以缓解当地金融服务不足的问题，但其中，如何才能使其健康发展却也会是印尼的一个长期课题。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

右舵车型登场，长城汽车坦克 300 在马来西亚上市：长城汽车官方公众号周六晚间发文宣布，坦克 300 近日在马来西亚正式上市，这是长城汽车在当地市场推出的首款豪华越野车。

据悉，该车型采用右舵布局，售价为 25 万林吉特（约 40 万元人民币）。在当地销售的车型搭载 2.0L 涡轮增压直列四缸汽油发动机，能够输出 220 hp 和 380 Nm 的动力，动力通过八速自动变速箱和一个电子选择的分时四驱系统（2H、4H、4L）传递到车轮。

东南亚电商巨头Shopee 在印尼裁员数百人？官方否认：将员工调往其他地区：据Tempo.co 当地时间周六报道，此前，东南亚电商巨头 Shopee将进行“数百人”大规模裁员的传闻，后续被官方否认。

Shopee 印尼公司公共事务主管拉迪纳尔・纳塔普拉维拉（Radynal Nataprawira）表示，公司并未进行裁员，而是将客户服务岗位的员工调往梭罗和日惹。该媒体援引 Shopee 周六发布的书面声明称，公司一些团队成员愿意重新安置，但也有部分员工不愿意搬迁到这两个新地方，但没有说明具体人数。拒绝搬迁的员工没有被解雇，而是选择了辞职。

印尼将对快速增长的P2P借贷行业加强监管：据《海峡时报》日前指出，印尼正致力于加强对快速增长的P2P借贷行业的监管，该行业已使许多寻求低至50万印尼盾（约合220元人民币）小额贷款的个人和小型企业受益。

作为背景，自今年7月起，印尼小额信贷领域的金融科技公司必须向印尼金融服务管理局（OJK，当地央行）提交其金融交易和财务报告。

IFC拨款3.08亿比索，与欧盟合作促进菲律宾绿色转型：据悉，国际金融公司（IFC）将拨款 3.08 亿菲律宾比索（约合3800万元人民币），与欧盟（EU）合作共同支持菲律宾的绿色转型。

IFC在周一的一份声明中表示，为促进私营部门参与并促进菲律宾绿色转型，IFC将与EU在菲律宾绿色经济计划（GEPP）下开展合作——据了解，该计划是欧盟新的全球门户倡议的一部分。

马来西亚数据行业有望在明年实现36亿林吉特营收：据外媒指出，马来西亚当局认为，从当地数据中心也释出的积极信号来看，其针对该国数据行业在25年实现36亿林吉特（约合57.49亿人民币）的目标正在步入正轨。作为对比，去年，马来西亚数据行业的整体营收规模为20.9亿林吉特。

现代汽车布局东南亚：投资 10 亿泰铢在泰国生产电动汽车：泰国投资促进委员会宣布批准现代汽车价值 10 亿泰铢（当前约 2.01 亿元人民币）的投资项目。现代汽车将在曼谷附近的春武里府建立一座组装工厂，于 2026 年起在当地组装纯电动车和电池。

消息称特斯拉搁置泰、马、印尼的建厂计划：据专注特斯拉消息的网站Teslarati报道，特斯拉已经搁置了其在泰国的建厂计划。据透露，当前阶段下，这家电动汽车巨头将转而专注于在泰国发展充电网络。

此外，消息也指出，特斯拉不仅取消了其潜在的泰国工厂计划，包括马来西亚和印尼在内，“其（建厂规划）在全世界范围内都搁置了···只剩下中国、美国以及德国。”

新加坡电信推出东南亚首个全国性量子安全网络：新加坡电信（Singtel）日前宣布，其推出了东南亚首个国家量子安全网络（NQSN+）。据悉，该网络采用现代量子安全解决方案保护企业免受量子威胁，同时为企业提供定制方案，供其在采用之前试用该技术。

新加坡电信在一份声明中表示，新加坡电信的量子安全网络 (QSN) 支持一系列网络和安全设备，确保为希望确保全岛通信安全的企业提供轻松无缝的集成和增强的连接性。

英飞凌在马来西亚启用全球最大、最高效的碳化硅功率半导体晶圆厂：英飞凌日前宣布，其位于马来西亚的新晶圆厂一期项目正式启动运营。建设完成后，该工厂将成为全球最大且最具竞争力的200毫米碳化硅功率半导体晶圆厂。

据悉，英飞凌将在原有的第一期20亿欧元（21.9 亿美元）基础上，额外投资301亿林吉特（67.3亿美元）用于建设该碳化硅功率制造厂。根据生命，第一期和第二期将分别在马来西亚创造900个和600个高价值就业机会，且总计将创造4000个就业机会。

投融资

物联网服务提供商UnaBiz获得2500万美元Pre-C轮融资：动点出海获悉，总部位于新加坡的大型物联网 (IoT) 服务提供商UnaBiz日前宣布，已经成功完成了其2500万美元规模的Pre-C轮融资。

据了解，该融资由 KDDI 开放创新基金3号(KOIF III) 和京瓷信息系统 (KCCS) 提供。根据声明，新资金将用于推动 UnaBiz 的安防行业增长战略、深化物流和供应链市场渗透率、以及混合公用事业扩张等战略。

访谈

入华3年后，一家外企在中国数字广告市场还有哪些“可能”：尽管全球广告行业的支出增速在近两年间出现了持平趋势，据市场调研机构eMarketer发布的一份数据显示，2023年期间，全球数字广告支出增幅达到了10.7%，较上年9.1%的增幅呈现继续增长。同时，随着广告主对这一领域的愈发重视，该机构也预测，今年期间，其增速有望达到13.2%，实现近几年内以来的新高。相应的，作为全球第二大数字广告市场，不难发现，占据了全球广告投资支出20%的中国所承载的期待也正变得更加深厚。

游戏产业，正在成为伦敦的新名片：对伦敦这座曾经象征了全球政治、经济、文化、金融等传统领域走向的历史古城来说，现在，一些变化正在这里悄然但又深刻的发生。

根据市场调研机构Statista的一份数据指出，今年期间，英国电子游戏市场的价值有望达到超150亿美元。同时，作为全球第五大电子游戏市场，英国的电子游戏用户数量预计也将达到3770万人，占据英国人口总数的超55%份额。而从这一点出发，作为英国乃至世界游戏产业核心枢纽的伦敦，也自然成为了其中的主角。