印度最大的电动汽车充电器制造商 Exicom Tele-systems 宣布，其子公司 Exicom Power Solutions BV Dutch 和其他子公司已签署最终协议，将收购总部位于澳大利亚的直流快速充电器制造商Tritium集团的业务和资产。

Tritium已在 47 个国家/地区销售了超过 13,000 台直流快速充电器，被公认为全球领先的行业品牌。Tritium 成立于 2001 年，设计和制造专有硬件和软件，为电动汽车打造先进可靠的液冷直流快速充电器。Tritium 的充电器设计美观且在恶劣环境下经久耐用。它们采用的工程设计简化了安装、拥有和使用。

此次收购将为 Exicom 在亚洲的现有业务增添Tritium 位于美国田纳西州的制造工厂以及位于澳大利亚布里斯班的世界级工程中心。此次收购扩大了 Exicom 的全球影响力，并加强了其对研发的承诺，以推动这一不断发展的行业创新。

凭借 Exicom 和 Tritium 互补的产品组合，此次收购提供了服务全球不同用例和扩大电动汽车基础设施采用的机会。

彭博新能源财经的“经济转型情景”基于 当前的技术经济趋势预测了电动汽车的增长，预计到 2030 年电动汽车将占全球乘用车销量的 45%，到 2040 年将占 73%。

Exicom首席执行官 Anant Nahata表示：“此次收购符合 Exicom 的战略愿景，即通过实现零排放的出行未来，成为未来世界的重要贡献者。Exicom 和 Tritium 拥有互补的销售和产品足迹，并在各自的地区建立了领导地位。我们期待与 Tritium 的员工、客户、合作伙伴和其他利益相关者合作，进一步发展业务，并为全球电动汽车用户提供更快、更可靠的充电体验。”