福特野马 Mach-E正式荣获电动汽车单次充电行驶距离最长的吉尼斯世界纪录。

7 月 27 日，一支由车队管理供应商 Webfleet 赞助的英国车队创造了这一非凡纪录，在短短 24 个多小时内驾驶电动 SUV 行驶了 569.64 英里（916.74 公里）。

此前的纪录是由中国 Zeekr 于去年 9 月在杭州创造的 563.97 英里电动旅程保持的。

为了确保这一非凡成就的有效性，此次创纪录的尝试通过Webfleet提供的视频片段、里程表读数、GPS 数据和电池电量信息进行了独立验证，并进行了细致的记录。

取得这一成就的关键在于选择了 Mustang Mach-E Premium Extended Range 车型，该车型配备单电机动力系统和容量高达 91kWh 的电池。该车表现出卓越的效率，平均每千瓦时行驶 6.25 英里，比其 WLTP 综合循环额定值 3.8mpkWh 有显著提高。令人印象深刻的是，在电池电量显示为零后，该车甚至还能行驶 21 英里。

促成此次破纪录的其他因素包括使用以舒适性著称的 18 英寸车轮和普利司通效率优化的电动汽车轮胎。此次旅程在英格兰各地的各种公共道路上进行，涵盖了不同的驾驶条件，以准确模拟现实世界的场景。