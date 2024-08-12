特斯拉推出了一个捆绑套餐，提供三年的全自动驾驶监控 (FSD)、超级充电和高级连接，Model S 和 Model X 车主需支付 5,000 美元。

此前，这家电动汽车制造商发现其 FSD 套餐的销售存在问题，该套餐的价格在 2022 年上涨至15,000 美元。今年早些时候，该公司将价格降至 8,000 美元，但效果有限。几个月后，该公司将 FSD 订阅价格从每月 199 美元降至每月 99 美元。

首席执行官埃隆·马斯克最初表示，随着系统的改进，特斯拉将继续提高FSD套件的价格，确保特斯拉汽车成为“增值资产”。他还表示，一旦功能齐全，该套件的价值将超过 10 万美元。

这个新套餐是否值得取决于你的驾驶习惯。Electrek将其成本与每月 99 美元的 FSD 专用订阅费用进行了比较，三年总费用为 3,600 美元。Premium Connectivity 每年收费 100 美元，你只需支付 1,100 美元即可获得三年的超级充电服务。

尽管大多数特斯拉车主都在家中夜间为车辆充电，但那些更频繁使用超级充电网络的人可能会发现这个新套餐比 FSD 独立订阅更有价值。

但是，如果买家已经在 Model X 或 Model S 上花费了 70,000 到 90,000 美元，他们只需再多花 3,600 美元购买 FSD，而不是购买三年套餐来享受其他福利。只有当您每年使用超级充电超过十次时，这才真正值得。

特斯拉的新套装现已面向美国司机推出，但目前尚未在加拿大推出。