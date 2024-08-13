今年 3 月，抖音商城 App 在小米、华为、OPPO、vivo 应用商店等安卓平台上线，这是抖音电商首次在抖音 App 之外推出的综合性独立电商平台。而最近，抖音官方终于推出了这款应用的 iOS 版。接下来就和我们一起来探索下这款 App 吧。

使用体验

登录 App 首页，你会有一种熟悉的感觉——好像打开了拼多多。它除了拥有一款网购应用该有的功能（购物车、订单消息、物流通知等），还保留了“刷抖音”的功能。打开“视频“栏目，就又仿佛打开了抖音 App，对于经常看短视频的用户来说，一切都是那么熟悉。

如果让我用一句话总结：本质上，抖音商城 App 就是把主页换成了购物频道的抖音 App。甚至它俩的系统设置都是相通的。

购物车功能单独设立了独立入口，放置在 App 底部导航栏中，还可在商品降价时自动向用户发送消息提醒，提醒用户下单购买。

在结账环节中，抖音商城 App 的支付方式除了支付宝和微信支付，还不意外地支持抖音自家的抖音支付。

以搜索“iPad“为例，结果中第二项商品带有直播标签，点击后可直接收看到该商品的直播带货过程。想进一步付款购买，其流程与淘宝、京东和拼多多等电商平台类似。

总结

iOS 版抖音商城 App 其实就是抖音 App 的“换壳”产品，简单来说，前者更注重“购物”，而在抖音主 App 中你也能直接买东西，只是没那么直给、方便。

从官方角度来看，当你想买东西时，抖音肯定希望抖音商城 App 能成为你的首选平台，而不是拼多多。

不过话说回来，抖音、抖音商城两款 App 的使用侧重点不同：一个是主打看短视频、一个主要是用来买东西/秒杀团购。

当某时某刻你想买东西时，相信带有“商城”字眼的平台被你打开的可能性会更高。

毕竟打开抖音 App，基本上你会被 黑丝大长腿 各类短视频吸引，而不会想着“我是来买东西的”。