Meta 日前发布公告，宣布与环球音乐集团（Universal Music Group）深化合作，达成了新的多年合作协议。

Meta 在公告中表示，新协议反映了双方共同致力于保护人类创作者和艺术，包括确保艺术家和词曲作者得到公平报酬，帮助艺术家和词曲作者在 Meta 平台上提供更广阔的发展空间和商业机遇。

两家公司并未披露协议细节，不过双方表示会进一步推动 UMG 艺术家和环球音乐出版集团歌曲作者在 Facebook、Instagram、Messenger、Horizon、Threads 以及 WhatsApp（首次出现）等 Meta 平台上创作和运营。

两家公司都希望确保艺人和词曲作者获得公平的报酬，并遏制未经授权的 AI 生成内容对艺人造成影响。

Meta 音乐和内容业务发展副总裁塔玛拉·赫里夫纳克（Tamara Hrivnak）说：