Meta 日前发布公告，宣布与环球音乐集团（Universal Music Group）深化合作，达成了新的多年合作协议。
Meta 在公告中表示，新协议反映了双方共同致力于保护人类创作者和艺术，包括确保艺术家和词曲作者得到公平报酬，帮助艺术家和词曲作者在 Meta 平台上提供更广阔的发展空间和商业机遇。
两家公司并未披露协议细节，不过双方表示会进一步推动 UMG 艺术家和环球音乐出版集团歌曲作者在 Facebook、Instagram、Messenger、Horizon、Threads 以及 WhatsApp（首次出现）等 Meta 平台上创作和运营。
两家公司都希望确保艺人和词曲作者获得公平的报酬，并遏制未经授权的 AI 生成内容对艺人造成影响。
Meta 音乐和内容业务发展副总裁塔玛拉·赫里夫纳克（Tamara Hrivnak）说：
我们很高兴宣布与环球音乐集团和环球音乐出版集团续约，这两家公司都是社交媒体音乐的创新者，尤其是在 Meta 的应用程序家族方面。
我们认识到，音乐不仅可以在 Instagram 和 Facebook 等现有平台上，还可以在 WhatsApp 等平台上以新的方式将歌迷、艺术家和词曲作者紧密联系在一起，这种合作关系正是建立在这一认识的基础上。
我们非常感谢环球公司的团队，并期待在未来发展我们的合作关系。