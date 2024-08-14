特斯拉并不是唯一一家在工厂中使用人形机器人的汽车制造商，最近，宝马也在南卡罗来纳州斯帕坦堡的工厂对先进的机器人进行了试运行。

这款先进的机器人名为 Figure 02，由加州机器人公司 Figure 制造。数周以来，该机器人一直用于将金属片零件插入特定夹具中，随后用于组装汽车底盘的一部分。

宝马表示，试验结束后，它将与 Figure 合作继续开发机器人，并可能在未来更频繁地使用它们。这家德国汽车制造商补充说，这次试验为其提供了有关如何将机器人纳入现有生产系统的宝贵信息，并指出像这样的人形机器人可以防止员工执行“不符合人体工程学的尴尬和累人的任务”。

宝马发布的一段视频显示，一群机器人在宝马工厂里四处走动，拾取和放置各种金属件。Figure 02 使用复杂的人工智能系统，配备先进的摄像头、麦克风和传感器。它甚至拥有与人类一样握力的手。与特斯拉的人形机器人非常相似，02 行走缓慢，看起来笨拙。但它不需要医疗保健或病假，因此使用这样的机器人最终可以帮助宝马等汽车制造商节省劳动力成本。

“机器人领域的发展前景十分光明，”宝马集团生产管理委员会成员米兰·内德科维奇 (Milan Nedeljkovic) 表示。“通过早期的测试运行，我们现在正在确定人形机器人在生产中的可能应用。我们希望陪伴这项技术从开发到工业化。”

宝马表示，目前还没有明确的时间表来表明何时能够在其美国工厂永久使用像 Figure 02 这样的人形机器人。