Google 在 Pixel 9 系列手机发布会上推出名为 Pixel Studio 的全新图像生成应用，并表示将预装在每台 Pixel 9 系列手机上。

用户可以在 Pixel Studio 应用中输入提示词，要求其生成图片。Pixel Studio 应用采用本地运行生成，基于 Google 自己的 Imagen 3 模型，主要生成艺术风格的图片，而写实风格的图片效果比较差。以生成下面这张小猫为例，生成时间不超过 2 秒。

Pixel Studio 应用依赖 Google Tensor G4 SoC 芯片来生成图片，如果用户想要更优秀的内容，可以调用 Gemini 在云端生成图片。

一旦生成了一组图片，聊天机器人界面也不提供任何编辑功能。不过，Google 也宣布了对 Gemini overlay 功能的改进，可以将人工智能生成的图片直接拖放到电子邮件或聊天中。

就在 Pixel Studio 应用程序推出的几周前，苹果刚刚发布了自己的 iPhone 人工智能图像生成器。该应用被命名为 Image Playground，预计将与其他 Apple Intelligence 功能一起推出，与 Google Gemini 的其他功能竞争。

AI Google Pixel Studio