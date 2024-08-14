Google 在 Pixel 9 系列手机发布会上推出名为 Pixel Studio 的全新图像生成应用，并表示将预装在每台 Pixel 9 系列手机上。

用户可以在 Pixel Studio 应用中输入提示词，要求其生成图片。Pixel Studio 应用采用本地运行生成，基于 Google 自己的 Imagen 3 模型，主要生成艺术风格的图片，而写实风格的图片效果比较差。以生成下面这张小猫为例，生成时间不超过 2 秒。

Pixel Studio 应用依赖 Google Tensor G4 SoC 芯片来生成图片，如果用户想要更优秀的内容，可以调用 Gemini 在云端生成图片。

一旦生成了一组图片，聊天机器人界面也不提供任何编辑功能。不过，Google 也宣布了对 Gemini overlay 功能的改进，可以将人工智能生成的图片直接拖放到电子邮件或聊天中。

就在 Pixel Studio 应用程序推出的几周前，苹果刚刚发布了自己的 iPhone 人工智能图像生成器。该应用被命名为 Image Playground，预计将与其他 Apple Intelligence 功能一起推出，与 Google Gemini 的其他功能竞争。