据一项由AC Ventures、BCG、BCG X以及印尼工商联合会 (Kadin Indonesia)联合发布的报告显示，51%的印尼金融机构正致力于在日常任务中部署生成人工智能 (GenAI)。

报告表示，针对GenAI技术，印尼受访者会优先从“部署”和“发明”的层面进行考虑，而非以此“重塑”内部流程。

根据报告，51%的受访者专注于在日常任务中部署GenAI。与此同时，27%的受访者认为在GenAI的支持下，发明新产品和服务存在着巨大机遇。

值得一提的是，在全球范围内，BCG的另一项研究指出，85%的金融机构将GenAI视为一项高度颠覆性的技术，但只有18%的机构拥有明确的内部实施战略。

回到本次报告，在印尼，61%的金融机构对其整合GenAI所需的技术基础设施充满信心——尤其是在海量数据和技术堆栈方面。另一方面，近一半的当地头部机构表示已经在使用GenAI提升客户服务，并且有三分之一的头部机构声称目前正在获得明显的效益。

此外，44%的当地头部机构承认，GenAI通过更具创新性的数据来源和分析模型彻底改变了小额贷款风险评估的潜力。而报告也表示，除了客户服务和小额贷款之外，GenAI还能从生产力、快速贷款、欺诈管理和超个性化四大方面为行业带来积极影响。

报告称，随着GenAI用例变得越来越普遍，印尼各大银行和金融机构正在将相关举措从试点阶段推进到可扩展项目。不过，尽管外界对GenAI的功能充满热情，当下，不少印尼金融机构对该技术仍处于实施的早期阶段。

报告指出，虽然41%的受访者正在尝试使用GenAI并对之进行概念验证，但将其推广到能够提供实质性业务价值层面仍然是一项不可忽视的挑战。只有37%的受访方认为其拥有必要的人才——尽管提高员工使用人工智能工具并与之互动的技能是受访者提到的三个最低的基础优先事项之一。

报告也进一步补充道，只有29%的企业对自身运营模式是否为GenAI做好准备具有信心。

最后，报告也强调，想要成功部署GenAI，业务准备工作必须与技术准备工作齐头并进。