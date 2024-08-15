2025款极氪001和007均搭载了全新的极氪AI OS系统，该系统基于行业最顶级的8295芯片构建，拥有行业最强的指令泛化能力和最多的主动服务功能。极氪自研的Kr AI大模型还获得了中国汽车工程学会“基于大模型的智能座舱主动式服务关键技术及应用”的权威认证，标志着极氪在智能座舱技术方面的领先地位。

极氪AI OS实现了智能座舱的端到端进化，在感知、决策、执行各个环节均实现了底层能力的升级与融合。通过调用遍布座舱内外的传感器，该系统实现了听觉、视觉、时间、位置等多维度的主动感知能力。借助“大语言模型”和“视觉语言模型”，它可以更精准地理解各种场景和需求，并通过端到端AI决策引擎的“大模型推理”、“知识图谱”和“长时记忆”等能力，迅速形成基于用户习惯和场景的主动最优解。最终，通过调用1000多种原子化服务，极氪AI OS能够满足无限功能场景的需求。

AI Eva作为极氪AI OS的智能助手，不仅拥有行业最强的自然语义识别能力，还实现了几乎完全脱手的全场景语音闭环。它可以泛化的车控指令超过15万种，很多以前需要手动设置的功能现在都可以用语音来完成，真正实现了“全舱自由说”。此外，AI Eva还具备高情商，能够长期学习用户的使用习惯并提前预判需求，主动提供包括提醒、推荐或执行的全方位服务。

【NZP高速自主领航辅助】推出了NZP-通勤模式，将于9月分批交付，年底全量推送。【城市NZP】功能依托于智驾能力，可不限城市，在全国的主要城市道路上，有导航就可开启领航辅助，该功能将于2024年底开启分批交付，并将于2025年Q1开启D2D门到门能力分批交付。【城市NZP+】则利用城市NZP的泛用性领航辅助能力、城市通勤NZP的人驾轨迹学习能力和对园区道路，小区道路，无标线道路、停车场等最后一公里道路的记忆能力，实现完全的点对点，车位对车位的智能驾驶，该功能将于2025年年底开启分批交付。

2025款极氪007首发了极氪全栈自研的第二代金砖电池，这一创新技术使其成为全球充电速度最快的量产纯电动车型。第二代金砖电池的最大充电倍率可达5.5C，从10%充到80%最快仅需10.5分钟，充电速度超越了当前所有量产的三元锂电池。

作为全球超快充的引领者，极氪还发布了全球首个实现无人代客泊车和自动充电的智慧极充解决方案。这一创新技术使得充电过程无需人工操作，从找桩到停车充电全程自动完成并自动结算，让充电比加油更方便。目前，智慧极充已经开启示范运营，并将从2024年年底开始在全国一二线城市分批落地。

2025款极氪001和007的官方售价分别为25.90万元和20.99万元。8月14日，这两款新车型将正式开启全国交付。