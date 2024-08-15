大众集团期待已久的旗舰车型 Trinity EV 可能会被推迟到 2032 年，比最初计划的上市时间晚了六年。

据了解，大众集团首席执行官奥利弗·布鲁姆 (Oliver Blume) 在推迟该项目方面发挥了一定作用，因为他调整了产品发布投资，以便更好地为汽车制造商带来利益。在布鲁姆的领导下，大众的 MEB 平台（用于其 ID 车型）以及保时捷和奥迪采用的更先进的 PPE 架构将在更长时间内得到使用。

大众的 Trinity EV 得到了大众集团前首席执行官赫伯特·迪斯的批准。它将成为该品牌一款极其重要的电动车，拥有先进的电动动力系统和 4 级自动驾驶技术。当布鲁姆接任首席执行官时，他将这款车的发布时间推迟了两到三年，并决定不在大众位于德国沃尔夫斯堡总部附近的新工厂生产。相反，Trinity 将在大众位于茨维考的电动车工厂组装。

虽然这款引人注目的新车型的发布时间被大大推迟，但该品牌即将推出许多新款电动汽车。例如，现有平台的升级版 MEB+ 将于 2026 年推出。此外，得益于该品牌与 Rivian 达成的新协议，PPE 架构将受益于重大的软件升级。

Trinity 将不再是大众集团首款使用可扩展系统平台 (SSP) 的车型。相反，纯电动高尔夫将成为首款使用这些新底盘的大众车型，而Handelsblatt 的一份报告指出，其发布时间已提前至 2029 年，甚至可能更早。2028 年底，将推出一款电动 A4，它也将使用 SSP。

至少还有两款采用这种架构的电动汽车正在研发中。ID.4的继任者将基于 SSP 并于 2030 年上市，而一款名为 T-Sport 跨界车的全新车型可能会于 2031 年推出。