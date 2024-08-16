2024 款道奇 Charger Daytona R/T 和 Charger Daytona Scat Pack 是道奇品牌的首款全电动汽车，这是美国肌肉车的全新绿色化诠释。

“道奇品牌的未来将以两款 2024 款道奇 Charger Daytona 双门车型系列开启，这款车型的外观、驾驶、声音和感觉都像道奇，性能超越了它们所取代的传奇车型，并提供了道奇肌肉车所期望的体验，”道奇品牌首席执行官 Stellantis Matt McAlear 说道。“全新 2024 Charger Daytona 配备全电动 400 伏双电机系统，通过标准全轮驱动、机械限滑差速器和世界上第一款正在申请专利的 Fratzonic 腔室排气装置提供肌肉车性能。

所有 2024 款 Charger Daytona 车型的其他主要标准功能包括：

隐藏式舱口设计、宽体比例和正在申请专利的前 R-Wing 通道增强了 Charger Daytona 的霸气外形，同时提高了空气动力学性能

通过方向盘按钮和油门启动 PowerShot 后，可在 15 秒内增加 40 马力

单踏板驾驶和再生制动，通过加热性能方向盘上的换挡拨片进行三级调节

以驾驶员为中心的内饰，配备 12.3 英寸 Uconnect 5 收音机，具有无线 Android 音频和 Apple Car Play、Amazon Alexa 功能、带有 EV Pages 的性能页面

驾驶模式包括自动、环保、运动、湿地/雪地和代客停车

前排座椅加热，配备八向电动调节驾驶员座椅（带双向腰部调节）和四向手动调节乘客座椅

手枪式换档器、带低音炮的九扬声器 Alpine 音响、双区域自动温度控制、带按钮和遥控启动的 Keyless Go、被动式入口门、通用车库门开启器和后舱盖货物遮阳帘

标准安全设备包括自动紧急制动、主动车道管理系统、带车道管理系统的主动盲点、交通标志信息、疲劳驾驶员检测、前/后/侧停车警告、后方交叉路径检测、自动远光灯、雨量感应雨刷、主动碰撞通知和 SOS 紧急连接

对于 2024 款车型，道奇将提供两款全电动版 Charger Daytona 双门车，设计时考虑到了性能买家，并配有标志性的 R/T 和 Scat Pack 徽章。除了道奇 Charger Daytona R/T 上的所有标准功能外，2024 款道奇 Charger Daytona Scat Pack 还包括赛道套件和其他性能内容：

驾驶模式： Scat Pack 还包括赛道、阻力和自定义驾驶模式。赛道模式可在光滑、干燥的路面上发挥车辆的最大性能，而阻力模式则适用于封闭式阻力带，可提供最佳的阻力带启动和直线加速。自定义模式允许驾驶员单独调节转向感觉、踏板响应等

比赛选项： Charger 提供比以往更多的选项来探索肌肉车的性能，包括 Daytona Scat Pack 独有的全新 Donut 和 Drift 模式、广受欢迎的 Launch Control 和 Line Lock 的回归以及道奇独有的比赛准备选项 甜甜圈模式： 使车辆仅旋转后轮并绕任一前轮旋转，而无需牵引力控制系统的干预 漂移模式： 驾驶员可以选择三种滑移角，扭矩偏向后轴，使用前轴帮助保持滑移角。前减震器完全变软，后减震器完全变硬，以实现过度转向，牵引力控制系统允许不同的车轮速度差，而无需设置故障代码 线锁： 使驾驶员能够锁定前轮，消除前轴扭矩，并旋转后轮，以便在发布会前清洁和预热轮胎 发射控制： 从静止起步提供最佳直线加速度，具有五种可选的发射强度级别 比赛准备： 新款 Charger 首次推出道奇独有的比赛准备、直线加速赛或赛道赛方法。直线加速赛的能量需求较短，比赛准备系统通过更热的电池支持最佳能量输出。赛道赛需要更长的能量需求，从而加热电池，促使比赛准备系统达到较低的启动温度，让电池有更多时间升温，并允许更多赛道时间。比赛准备页面包括有关电池电量、热量水平和电池达到比赛准备状态的剩余时间的信息

性能显示： 平视显示器 (HUD) 和 16 英寸数字仪表盘，根据所选驾驶模式显示独特的图形和性能信息

Free2move 充电：所有 2024 款道奇 Charger Daytona 车型均可选择家用 2 级充电站或通过 Free2move Charge 获得充电积分，Free2move Charge 是 Stellantis 于 2023 年推出的 360 度生态系统，可无缝提供充电和能源管理，以满足所有电动汽车客户的需求。使用 3 级 DC CCS 快速充电器，两款车均可在短短 27 分钟内从 20% 充电至 80%。

总结：

2024 款道奇 Charger Daytona R/T 和 Charger Daytona Scat Pack 是道奇品牌在电动汽车领域的重要里程碑，标志着美国肌肉车的全新绿色化转型。这两款车型不仅保留了道奇一贯的强劲性能和运动风格，还引入了先进的电动动力系统，体现了对可持续发展的承诺。搭载的电动动力系统提供了强大的加速性能和高效能，使得车辆在起步和加速时能够实现瞬间的扭矩输出，带来令人兴奋的驾驶体验。与传统内燃机相比，电动动力系统的优势在于其更高的能效和更低的碳排放，符合当今消费者对环保和性能的双重需求。

在设计方面，Charger Daytona R/T 和 Scat Pack 延续了道奇经典的肌肉车风格，流线型车身和大胆的前脸设计使其在视觉上依然充满力量感。车辆的悬挂系统和底盘调校经过精心设计，以确保在电动驱动下仍能提供卓越的操控性能。此外，这两款车型还配备了先进的车载科技，包括智能驾驶辅助系统、信息娱乐系统和连接功能，提升了驾驶体验的便利性和安全性。用户可以通过手机应用程序实时监控车辆状态和充电进度，进一步增强了与车辆的互动。2024 款道奇 Charger Daytona R/T 和 Charger Daytona Scat Pack 代表了道奇品牌在电动化转型中的大胆尝试，成功地将经典肌肉车的魅力与现代电动科技相结合，标志着美国肌肉车的全新绿色化时代的到来。