空中出租车公司Archer Aviation正在向 Future Flight Global (FFG) 出售 116 架 Midnight 电动飞行器，交易价值高达 5.8 亿美元。

据该公司称，这笔交易将使 Archer 电动汽车 (EAV) 的总销售额达到 60 亿美元。

根据谅解备忘录签署的交易的一部分，Future Flight Global (FFG) 同意支付 500 万美元的交付前定金。

FFG 由 Titan Aviation 的领导团队创立，该公司二十年来一直在全球范围内根据多项航空运营商证书运营公务机。

Archer 业务开发总监 Andrew Cummins 表示：“这项新协议不仅使我们的预期订单额增长至近 60 亿美元，还扩大了 Archer 在全球高端国际市场的影响力。作为我们的首个私人航空合作伙伴，FFG 在航空业有着深厚的根基，而且采取大胆的举措，因此有望成为现代航空业的新领导者。与 Karan 和 FFG 团队合作是 Archer 的明智之选，也是理想的合作关系。”

Archer 和 FFG 计划在东南亚、欧洲和中东推出空中出租车服务。

交易公告称：“FFG 计划在 Archer 计划的空中出租车服务内运营精选航线，利用 Archer 现有的垂直起降机场基础设施网络以及 Signature 和 Atlantic Aviation 等合作伙伴。”

Archer 最近从 Stellantis 获得了高达 4 亿美元的承诺，以帮助支付每年扩大 650 架 EAV 生产规模的相关成本。

Archer 还从 Stellantis 和联合航空等投资者那里获得了 2.3 亿美元的额外资本权益。

除了融资之外，Archer 还宣布计划建立一个洛杉矶空中出租车网络，在洛杉矶国际机场、南加州大学、奥兰治县、圣莫尼卡、好莱坞伯班克、长滩和范奈斯设有起飞和降落设施。

该网络预计于 2026 年投入使用。

阿彻和洛杉矶公羊队还正在合作在体育场周围的伍德兰山和好莱坞公园建造独家垂直机场。

Stellantis 的最新投资旨在涵盖到 2030 年Archer Midnight 飞行出租车相关的劳动力和制造成本。迄今为止，Stellantis 已向 Archer 投资近 3 亿美元。

Archer Midnight 可搭载 4 名乘客、1 名飞行员和随身行李，目标飞行距离为 20 至 50 英里，每次飞行后的电池充电时间为 10 分钟。

其最高时速可达 150 英里，专为连续飞行而设计。与其他 EAV 一样，Archer Midnight 也是一种低空飞行器。