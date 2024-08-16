Lucid Motors 的老板表示，特斯拉 Model S 要到 2032 年才能达到新款 Air Pure 的续航效率，而新款 Air Pure 被称为“有史以来最节能的汽车”。得益于技术先进的 84 kWh 电池组，Lucid Air Pure 一次充电可行驶 420 英里（676 公里）。这相当于每千瓦能量可行驶 5 英里（8 公里），轻松超越了最高效的特斯拉 Model S，后者每行驶 4 英里（6.4 公里）需要 1 kWh 的能量。这也相当于 146 MPGe，远远超过 Model S 的 122 MPGe。

上周，Lucid首席执行官 Peter Rawlinson 在 LinkedIn 上分享了一张图表，显示了该品牌领先竞争对手的程度。图表指出，如果特斯拉继续以线性方式提高 Model S 的效率，那么它要到 2032 年才能达到目前 Air Pure 的 146 MPGe 评级。

当然，Lucid 将继续开发 Air，图表显示，到 2032 年，Air 的效率可能会攀升至 170 MPGe 以上。其他竞争对手，包括保时捷 Taycan 和梅赛德斯-奔驰 EQS，则远远落后，分别仅为 83 MPGe 和 96 MPGe。

罗林森在帖子中表示：“效率对于制造更好、更轻、更宽敞、续航里程更长的汽车至关重要，并直接影响制造成本。因此，效率可以说是一家公司核心电动汽车技术能力的最有效试金石。”

目前无法准确预测 Model S的效率在未来几年会如何提高，因此需要记住的是，这些只是估算值。特斯拉完全有可能推出一款创新的旗舰轿车新版本，其效率将大大高于其前代车型，并达到或超过 Air 的当前数据。