诺基亚和瑞士电信广播公司联手在瑞士部署了最大的无人机即服务网络，其中包含 300 台无人机。

该项目将支持瑞士的公共安全和工业 4.0 工作，同时突出诺基亚在数字基础设施现代化方面的专业知识。诺基亚表示，它将利用任务关键型工业边缘计算和 3GPP 技术来实现超视距 (BVLOS) 自主操作。

诺基亚表示，无人机不仅可以提高急救人员的安全性，还可以优化资源，并在事故发生时在挽救生命方面发挥关键作用。遥控无人机将在紧急情况发生的第一分钟收集信息，帮助提高急救人员的态势感知能力。

诺基亚的无人机是一个交钥匙系统，包括无人机、对接站、地面控制站、视频和热像仪有效载荷以及软件和服务组件。

它支持接口和API，可与交通监控系统、视频管理软件、调度解决方案以及工业检查和过程监控系统进行无缝的第三方集成。

它们还可以用于检查高层或难以到达的基础设施，从而提高工人的安全性。

全国无人机网络将向瑞士公共安全机构开放，这些机构只需向瑞士电信广播公司请求无人机飞行即可，类似于拼车服务。

这些公司还致力于推进工业用例、增强无人机自动化、实现超视距 (BVLOS) 操作并扩展瑞士无人机应用的 3GPP 技术。

瑞士电信广播公司首席执行官多米尼克·穆勒 (Dominik Müller) 表示，通过此次合作，他们可以“加快向瑞士工业和公共安全领域的客户提供无人机即服务”。

他说道：“将我们现有的人员密度工具和无人机操作专业知识与诺基亚的工业级硬件相结合，再加上开放且面向未来的软件架构，是支持此类大型项目的重要关键。”

诺基亚云计算和网络服务总裁 Raghav Sahgal 表示很荣幸能与瑞士电信广播公司合作开展这一“在瑞士建立全国无人机即服务网络的重要项目”。

Sahgal 表示：“诺基亚无人机网络解决方案支持大型项目，因为它采用了我们的关键任务工业边缘 (MXIE) 技术来支持其先进的计算功能和软件。毫无疑问，它将帮助瑞士企业获得卓越的无人机即服务产品，从而提高工人和公众的安全。”