洛杉矶的 Shake Shack 顾客很快就能通过自动送货机器人接收他们的订单。

由当地公司Serve Robotics开发的几台人行道机器人将被部署到全市部分 Shake Shack 餐厅，以完成在 Uber Eats 平台上的订单。

自 2022 年以来，这家由 Nvidia 支持的初创公司的机器人就已被 Uber Eats 用于自动送货，而新的合作伙伴关系标志着其雄心勃勃的计划的最新阶段，该计划将于明年在该平台上运行 2,000 个机器人。

Serve 机器人具有4 级自主能力，这意味着它们可以在特定区域无需人工干预即可自动驾驶，并使用各种传感器以及先进的人工智能和 GPS 技术来帮助实现此功能。

该机器人看起来就像一个带轮子的直立冷藏箱，自 2022 年 5 月首次通过西好莱坞的Uber Eats 推出以来，它已被洛杉矶数百家其他门店部署，其中包括7-Eleven 便利店。

Shake Shack 的顾客将照常通过 Uber Eats 应用订餐。如果有自动机器人可用，他们将可以选择机器人进行配送。

与往常一样，机器人的进度将通过应用程序上的地图进行跟踪，到达后，顾客可以使用密码解锁食物储藏区并检索他们的订单。

Serve 声称这种配送方式带来了许多好处，包括由于高效的路线规划和非接触式交易而带来的更大便利性，以及食品店成本的降低。

此外，由于机器人都是全电动的，它们有助于消除拥挤的城市地区的噪音和拥堵，并减少与传统配送方式相关的碳足迹。

Serve Robotics 总裁兼首席运营官 Touraj Parang 表示：“我们很高兴能将 Shake Shack 这样的另一家全国性商家加入我们的平台，这一合作是通过我们与 Uber Eats 建立的合作关系实现的，我们已成功完成了数万次配送。”

“这凸显了 Serve 世界一流的战略合作伙伴关系的价值，我们正在努力扩大我们的地理覆盖范围，并在 2025 年在美国部署 2,000 台机器人。”

Shake Shack 高级副总裁 Steph So 补充道：“此次合作符合我们开明待客之道的愿景，凸显了我们致力于利用创新来提升客人在 Shack 内外的体验。”

Serve 正在推出的最后一英里机器人继续吸引投资者的关注，Nvidia 在 7 月初的一份监管文件中确认，其目前拥有 370 万股股份，价值约 980 万美元。