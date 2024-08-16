又一笔涉及数亿美元的人工智能公司收购案落地欧洲。

AMD日前宣布，已完成对欧洲最大私人AI实验室Silo AI的收购。这笔收购交易的金额约为6.65亿美元（约合47.7亿元人民币），采用全现金支付的方式达成。

据了解，本次收购是自Google于14年以4亿至6.5亿英镑收购英国人工智能公司DeepMind之后，欧洲地区发生的规模最大的人工智能并购案。

此外，Silo AI也是AMD通过投资及并购活动大力加码AI领域的最新举措。过去一年期间，AMD已向十余家AI公司投资了超1.25亿美元，并分别于23年8月和23年10月收购了法国AI软件公司Mipsology及美国开源AI软件提供商Nod.ai，以扩大其AI生态。有观点指出，本次收购也是AMD目前在AI领域规模最大的一笔收购。

回到本次收购。据悉，收购完成后，Silo AI将并入AMD的人工智能事业部（AIG），并将由AMD高级副总裁Vamsi Boppana领导。

作为本次收购Silo AI的体现，Boppana强调，Silo AI团队开发了先进的语言模型，这些模型已在AMD Instinct设备上进行了大规模训练···“期待他们的专业知识和软件能力能够直接改善客户在AMD平台上提供最佳性能AI解决方案的体验。”

当然，正如上文所说，作为欧洲地区最大的私人AI实验室，Silo AI的成就显然并不仅仅只是在AMD平台上对AI技术进行了怎样的发掘。成立以来，Silo AI在业界也留下了足够多的深刻印记。

Silo AI的创始团队可谓实力雄厚，得到了Peter Sarlin博士（曾担任IEEE计算金融和经济技术委员会副主席及IEEE分析和风险技术委员会副主席）、前诺基亚首席技术官Tero Ojanperä、前普华永道首席执行官兼董事长Johan Kronberg、Ville Hulkko（Valossa Labs视频AI平台联合创始人）、Kaj-Mikael Björk博士（被ETLA评为芬兰排名第六的机器学习研究员）和Juha Hulkko（自动驾驶软件开发商Elektrobit创始人）的共同参与。

自17年创立至今，这家把芬兰赫尔辛基作为全球总部、把加拿大定位北美总部的人工智能企业始终把AI技术放在第一位，致力于帮助客户将AI技术快速轻松地集成到其产品、服务和运营中，并且如AMD所介绍，Silo AI在“为云计算、嵌入式和终端计算市场的领先企业开发定制的人工智能模型、平台和解决方案方面拥有丰富的经验。”

在市场表现方面，根据Silo AI官网信息显示，公司已经同安联、T-Mobile、飞利浦、NVIDIA、英特尔、联合利华等多家大型企业展开了合作，服务客户涵盖汽车、海运、物流、建筑等行业领域（Silo AI自称自身能够覆盖智能工业、智能机器、智慧社会、智能设备四大终端场景），成功部署案例超200个。

而作为Silo AI的最大特点之一，目前，在Silo AI共计300余人的团队中，有超125名成员是取得了博士学位的AI科学家。同时，面对当下的生成式人工智能热潮，Silo AI也推出了包括Poro（Poro 34B）、Viking（Viking 7B/13B/33B）、SiloGen（大语言模型服务定制平台）在内的能够支持北欧语系的开源大语言模型产品及相关解决方案。

值得一提的是，在本次收购之前，Silo AI就已同AMD展开了长期的合作关系，其Poro和Viking大语言模型的训练设备超算LUMI便是由AMD的Instinct MI250X GPU所驱动。而作为对比，现阶段，业界常用的训练/调整大语言模型的设备往往是NVIDIA的设备（及服务）。

在本次收购中，不少媒体用“对NVIDIA发起冲击”、“加速AI竞赛”或者其他类似表述来强调此次收购对于AMD的意义——毕竟自ChatGPT问世以来，基于强大的CUDA生态，在股市表现方面，NVIDIA的市值一度飙升至3万亿美元，而AMD的股价在同一时期内“仅”增长了134%，达到2860亿美元，但从现实来看，这一追赶显然也会需要更多时间上的准备，Silo AI“仅仅”只是帮助AMD“赢在未来”的一部分筹码。或者正如Boppana所言，随着Silo AI的加入，AMD将由此“释放大量未来业务”。