近年来，AI 生成视频技术日新月异，越来越多普通用户能够按照自己的需求生成视频，一方面能体验到 AI 的强大能力，另一方面又能在工作生活中更轻松地获取到高效率内容。

智谱 AI 最近对视频生成模型进行升级，推出了 AI 视频生成工具“清影”（Ying），所有 C 端用户均可通过智谱清言免费体验 AI 文本生成视频和图像生成视频的服务。在简单试用后，请往下看我们的试用报告。需要注意的是，清影目前只支持生成 6 秒视频，如果你需要更长时间的视频内容，那就要另寻其他处了。

使用体验

“清影”提供文本生成视频与图片生成视频两种模式。其中，文本生成视频功能最吸引人，只需输入一段文字描述，就能生成一段时长可控、风格多样的视频。整个操作过程非常直观，无需任何编程基础，即便是新手也能轻松上手。

在文本框中输入一段视频描述文字（官方有提供进阶指南，包括在文字中添加“镜头语言”“光影”描述等技巧），即可生成 AI 视频。等待时间最快 30 秒，我们在测试过程中最长等待时间为 2 分钟。顺带一提，视频生成需要排队等候，可以选择付费加速进程。

如果你一开始没有头绪，可以看看官方提供的视频案例作为灵感来源。

想要进阶操作的话，亦可选择视频风格（卡通、油画、电影感等）、情感氛围（温馨和谐、生动活泼等）和运镜方式（水平、拉远等）。

图生视频仅需上传图片，灵感描述为可选项，但还是建议填写，或者选择系统的“帮我想一条”。

视频生成后，还可以付费添加背景音乐。视频支持下载至本地、分享到微信或微博、复制链接多种方式来分享。

以下是一些实际案例（点击浏览）：

案例 1 中，我们提供的内容为：

一只霸王龙在森林泥地中追赶一辆逃亡的吉普车，车上有两个人，一男一女。 视频风格：电影感；情感氛围：紧张刺激；运镜方式：无

结果霸王龙长了两条尾巴，车上一共有 4 个人，吉普车的造型也很奇怪。

案例 2 的兵马俑并没有笑起来，好在案例 3 的狗狗成功地 doge 笑了起来，算是令人满意。

一些限制

生成视频时需要排队等带，平均排队时长 3-5 分钟，需要付费加速；添加 BGM 也要付费。

总结

“清影”是一款操作简洁且易上手的 AI 视频生成工具，其在功能丰富度、生成效果等方面表现一般。在实际使用过程中，我们遇到了“图文不符”、未按要求生成视频等问题，说明“清影”的基本功还需加强，还需加强模型训练，并提高工具稳定性。

换句话说，免费开放使用，令“清影”的这些所谓缺点可以让人适当接受（一部分）。但是，原则上的问题恐怕不会让人舒服吧。