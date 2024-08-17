Polestar 宣布其豪华 SUV Polestar 3已在美国南卡罗来纳州投产。这意味着 Polestar 3 成为第一款在两个大洲生产的 Polestar。

位于南卡罗来纳州的工厂为美国和欧洲的客户生产汽车，补充了中国成都现有的生产能力。

Polestar首席执行官Thomas Ingenlath评论道：“在美国生产 Polestar 3 对我们来说是至关重要的一步。现在我们为美国客户提供一款在美国制造的电动 SUV。将南卡罗来纳州生产的 Polestar 3 出口到欧洲将使我们的业务在更广泛的范围内得到加强。Polestar 3 获得了全球汽车媒体的极好评价，客户对它的试驾兴趣浓厚。我坚信这是当今市场上外观最好、驾驶体验最好的 SUV。”

该公司还正在采取额外措施来扩大其制造范围，Polestar 4 的生产预计将于 2025 年中期在韩国开始。

Polestar 的轻资产开发和制造方法使其能够受益于合作伙伴和主要股东的能力、灵活性和可扩展性。

Polestar 3 是电动时代的高性能 SUV，融合了斯堪的纳维亚设计、尖端技术和出色的驾驶动力。它配备了最新的高科技组件，例如由 NVIDIA 提供支持的集中核心计算和一系列先进的安全系统。