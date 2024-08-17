smart为所有#1和#3车型推出了全面免费的无线 (OTA) 更新，提高了车辆性能和驾驶便利性。

通过此次最新的 OTA 更新，低能量再生和智能伴侣选择等功能将在所有智能车型中提供并优化。

smart Europe GmbH 产品管理主管 Xuan-Zeng Goh：“在 smart，客户是我们一切工作的中心。我们不断听取客户的反馈，并努力通过每次更新来改善用户体验。通过这种方式，我们明智而负责任地使用技术来不断改进我们的产品，为客户提供更好的拥有体验。”

smart 提供最先进的技术，以满足客户的需求，并通过定期的 OTA 更新为客户带来更高效、更可靠、更愉悦的出行体验。自新一代产品推出以来，smart 已进行了五次 OTA 更新，不断提高驾驶 smart 的舒适度。

通过最新的 OTA 更新，smart 提供了一系列新功能和优化，进一步提高了各种驾驶情况下的便利性、舒适性和安全性。亮点包括优化的能量回收管理和最新的交通公告。此次更新还包括以下功能：