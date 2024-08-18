极石官方宣布极石01标准续航版正式上市。作为新增车型，新车共推出两款车型，售价区间为29.99-30.99万元，将提供6座和7座布局，配备容量为44.5kWh电池组，纯电续航里程为215km，综合续航里程为1275km。

配置方面，新车配备了15.7英寸悬浮式中控屏、12.3英寸液晶仪表、第二排15.6英寸多媒体显示屏、9英寸流媒体后视镜、手机无线充电等。此外，车机系统将搭载高通8155芯片，支持仪表盘、中控屏、第二排液晶屏、流媒体后视镜灯多块高清屏幕互联互通。同时，车辆将配备14个扬声器。

座舱方面，尊享6座版车型搭载了双侧零重力航空座椅，配备55°可调电动腿托、30°超大坐垫倾角和150°超大靠背躺角，为乘客提供极致的舒适体验。此外，2678mm的纵向乘坐空间和89%的超高得房率使得头部与腿部空间均达到了领先水平，2.95㎡的纯平地板设计让老人和儿童能够轻松进出。

动力方面，极石01标准续航版车型搭载1.5T增程器和前后双电机系统，前电机最大功率为150千瓦，后电机最大功率为200千瓦，动力参数与在售车型保持一致。电池及续航部分，极石01标准续航版搭载容量为44.5千瓦时三元锂电池，CLTC纯电续航里程为215公里，综合续航里程为1275km。