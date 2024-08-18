科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.08.12-2024.08.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

无论是不久前谷歌、字节跳动、微软针对该国数据中心/人工智能中心的数十亿美元的投资承诺还是更早前马来西亚对于发展数据中心产业方面的雄心壮志，近段时间以来，马来西亚数据中心行业的动向一直是本栏目的常客。不过，随着越来越多的数据中心落地马来西亚，这一行业也为外界带来了更多的关注点。

如本周所见，当前，马来西亚政府正着手制定针对数据中心行业的可持续发展框架，以监管能源与水源供应/使用等问题。而相应的，这些问题指向的也显然是针对数据中心冷却以及运营等环节中所需消耗的大量的水资源和电力能源。

以马来西亚的数据中心热门候选地区柔佛州为例，该地区数据中心的总供应量已达超1.6GW，并以此成为东南亚增长最快的数据中心市场。同时，再把目光转向马来西亚整体，据统计，仅在23年至24年上半年期间，投资者宣布在马来西亚的数据中心项目累计容量就已达到超2.11GW。自然而然地，与之相关的资源需求也就随着马来西亚数据中心产业的发展而不断提升。

目前，尽管并未有明确数据指出这些数据中心的资源需求将会为马来西亚带来多大的压力，但据一份数据指出，就当下的人工智能明星产品ChatGPT而言，有研究团队预估，每向ChatGPT提出5到50个提示或问题，ChatGPT就会“喝下500毫升的水”用于冷却数据中心。同时，有数据称，到2030年，全球AI数据中心对于电力的需求将增长160%。从这些数据出发，并不难想象在这条道路上继续前行下去的马来西亚将会面临怎样的挑战。

当然，也正如前文所说，随着马来西亚迎来更多数据中心产业选手的关注，该地区也将在经济或者技术层面收获应有的进步，而这些也有望为马来西亚治理这些问题在其他环节积累一定的基础。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

Canalys：2024 年 Q2 东南亚智能手机出货量 2390 万台、同比增长 14%：根据 Canalys 最新报告，2024 年第二季度东南亚地区智能手机出货量实现 14% 的同比增长，达到 2390 万台。三星出货量达到 440 万台，同比增长 5%，市场占比 18%，保持市场领先地位；其次OPPO（不含一加）出货量达 420 万台，同比增长 24%，市场份额为 17%；小米出货量达 400 万台，同比增长 37%，市场份额 17%，位列第三。

菲律宾央行解除对设立数字银行的禁令：据悉，菲律宾央行 BSP 已于近期表示，将解除发放新数字银行牌照的禁令，并允许最多 10 家数字银行在该国运营。据了解，这一规定将于 25 年 1 月 1 日起实施。

BSP 在一份声明中表示，颁发新的数字银行牌照——包括将现有银行牌照转换为数字银行牌照，旨在不断挖掘这些银行的潜力，从而在为菲律宾金融体系带来积极影响的同时，对其随之而来的风险保持谨慎。

马来西亚正着手制定数据中心行业可持续发展框架：据悉，马来西亚政府正着手制定针对数据中心行业的可持续发展框架，以监管能源与水源供应和使用等问题。据透露，相关的使用效率标准预计下个月即可出台。

马来西亚能源转型及公用事业部副部长Akmal Nasrullah Mohd Nasir表示，其部门已就数据中心行业的可持续发展提出看法，而这也是政府去年推出的国家能源转型路线图的关键部分。此外，他也进一步指出，数据中心行业投资者应该满足可持续发展目标的要求和责任。

东南亚电商平台Lazada实现盈利：东南亚电商平台Lazada在今年7月录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。8月13日上午，Lazada在一次内部会议上透露了上述消息。此前，Lazada泰国已在2022年盈利。根据阿里财报，自2023年以来，Lazada不断通过提高变现率、降低物流成本、提供更多增值服务等手段，连续多个季度实现订单亏损收窄。据透露，Lazada CEO董铮在内部讲话中表示， 此次的盈利证明了Lazada商业策略的有效，Lazada将在可持续运营模式下，持续增加对东南亚市场的投入。

越南拟为电动汽车充电站提供电力补贴：越南政府近日发表了一份声明，计划对电动汽车充电站提供电价补贴，以降低使用成本及促进电动汽车的普及。据外媒报道，该补贴计划将于9月中旬被提交中央政府及等待批准。目前越南国内拥有超过15万个充电端口，越南最大的电动汽车制造商VinFast拥有其中大部分的所有权。声明同时表示将在未来制定其他激励措施，促进电动汽车的生产和进口，并鼓励消费者转而购买和使用电动汽车。

哪吒汽车加速海外扩张 总计1000台新车发往东南亚和中南美地区：350台哪吒X日前在上海海通国际汽车码头进行装船。装载完成后，将离泊运往泰国。按计划，哪吒汽车将在近期向中南美洲与东南亚等全球市场发运总计1000台哪吒X。

根据官方数据显示，今年1-6月，哪吒汽车出口新能源车型已达17687台。在东盟市场外，已陆续在墨西哥、阿塞拜疆、肯尼亚和巴西等国落子布局。

超半数印尼金融机构正致力通过GenAI处理日常任务：据一项由AC Ventures、BCG、BCG X以及印尼工商联合会 (Kadin Indonesia)联合发布的报告显示，51%的印尼金融机构正致力于在日常任务中部署生成人工智能 (GenAI)。报告表示，针对GenAI技术，印尼受访者会优先从“部署”和“发明”的层面进行考虑，而非以此“重塑”内部流程。

MAS将与银行和科技公司就量子安全展开合作：动点出海获悉，新加坡金融管理局 (MAS)、星展银行、汇丰银行、华侨银行、大华银行、新加坡数字服务提供商SPTel和新加坡量子通信公司SpeQtral已于本周签署了一份谅解备忘录，将开展量子安全合作并研究量子密钥分发 (QKD) 在金融服务中的应用。MAS在一份声明中表示，QKD可以帮助金融机构保护加密密钥的交换，以应对量子计算带来的网络安全威胁。

投融资

Antler旗下SEA FUND II基金完成7200万美元募资：总部位于新加坡的早期风投机构Antler周二宣布，其第二支东南亚基金Antler SEA Fund II已成功募集7200万美元资金。

Antler在声明中表示，该基金将继续向东南亚早期科技初创公司进行投资，并主要聚焦Pre-launch、Pre-seed以及种子轮阶段。

财富管理平台Syfe获得2700万美元融资：Syfe成立于2017年，并于19年推出其投资平台移动应用，旨在通过旗下投资平台为用户提供投资组合管理、经纪服务以及现金管理解决方案。据介绍，目前，Syfe已在全球40多个国家和地区积累了超10万名用户。