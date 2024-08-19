Google 于 8 月 13 日召开新品发布会并展示 Pixel 9 系列搭载的全新 AI 功能，彭博社记者马克·古尔曼在看完发布会后，曾发表“一句话评论”：看完 Google 的最新 AI 后，很难不认为苹果已经在此领域落后了至少 2 到 3 年。而在最新一期的 Power On 时事通讯中，古尔曼对他的观点进行了更详细的解释。

古尔曼提到此前传闻中的“1000 美元台式机器人”。他表示，尽管这款机器人可能要等到 2026 年或 2027 年才问世，但考虑到苹果在 AI 领域一直处于落后状态，因此这样的时间表将为苹果提供“追赶”的机会。

古尔曼称 Google 发布的一系列新品展示了其在 AI 领域的领先地位，并重申苹果在该领域仍然落后于 Google 等竞争对手多年。“这一点在上周 Google 发布最新的 Pixel 设备时，变得更加清晰。尽管 Apple Intelligence 能够汇总信息、总结录音，但最新的 Pixel 手机还能完全更改照片背景、从图片中获取信息并同步到日历中，Gemini 更可以完成完整、类人的对话体验。”

他表示，在 AI 领域，苹果和 Google“不仅相距甚远，而且处于完全不同的世界”。因为 Google 拥有一些苹果不具备的“先天优势”，包括数十年来对网络上的信息的爬取能力，相比之下，苹果更注重隐私的做法使其难以充分利用 AI。

但古尔曼同时也认为，这并非苹果在如此关键领域落后的借口，因为早在 2011 年，苹果就已经发布了 Siri 语音助手。“苹果已经浪费了先机，要想让 Apple Intelligence 真正具有竞争力，还有很长的路要走。”