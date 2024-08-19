保时捷 911 Turbo 推出特别计时码表，庆祝其 50 岁生日。

保时捷设计公司推出 Chronograph 1 – 50 Years 911 Turbo Edition，纪念传奇保时捷 911 Turbo 诞生 50 周年，保时捷车迷们有一件特别的事情可以庆祝。911 Turbo 于 1974 年推出，凭借其强大的 3.0L 发动机在汽车界掀起波澜，如今，这款限量版手表捕捉了这款标志性跑车的精髓。Chronograph 1 仅限量 500 块，融合了原版 911 Turbo 的经典设计元素，是汽车爱好者和手表爱好者的完美选择。

Chronograph 1采用轻质钛金属制成，并涂有光滑的黑色碳化钛，坚固耐用且时尚。其表盘与原版 911 Turbo 的仪表板如出一辙，配有白色指针、刻度和红色停秒针，背景为哑光黑色。这款腕表搭载保时捷设计机芯 WERK 01.240，配备飞返功能，精准无比，体现了 911 Turbo 的性能精髓。

表带采用米色纺织皮革制成，配有黑色尼龙搭扣，与原装 911 Turbo 的内饰相得益彰。这款特别版计时码表不仅仅是一块手表，更是保时捷历史的一部分，反映了该品牌对创新和设计的持续热情。无论您喜欢汽车还是手表，计时码表 1 – 50 周年 911 Turbo 版都是庆祝保时捷传统的酷炫方式。点击以下链接预订您自己的计时码表 1 – 50 周年 911 Turbo 版手表。