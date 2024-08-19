据英国《金融时报》、研究机构 Arize AI 报道，最新调查数据显示，56% 的《财富》世界 500 强公司将人工智能列为“风险因素”，这一数据与 2022 年仅 9% 的比例相比有了巨幅提升。
在 108 家明确讨论了生成式 AI（能够生成类人文本和逼真图像的技术）的公司中，只有 33 家公司将其视为一种机遇。这些公司在年度报告中表示，潜在的好处包括成本效率、运营效益以及加速创新。
自从 OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 以来，预测性机器学习技术在过去两年中迅速发展。自那时以来，大型科技公司已经投资了数百亿美元开发强大的人工智能系统，而数百家初创企业也应运而生，试图利用这一颠覆性机会。
报道称，《财富》500 强公司今年在年度财务报告中提到的 AI 风险包括竞争加剧，董事会担心他们可能无法跟上那些更好利用这项技术的竞争对手。
该调查主要数据如下：
- 超过 90% 的美国大型媒体和娱乐公司表示，快速发展的 AI 系统在今年构成了业务风险，软件和技术集团的这一比例为 86%。譬如，Netflix 称竞争对手可能会通过部署 AI 获得优势，将影响公司有效竞争的能力，对经营业绩产生不利影响。
- 超过三分之二的《财富》500 强电信公司、超过一半的医疗保健、金融服务、零售、消费品和航空航天公司也向投资者发出了同样的警告。摩托罗拉也发出了警告：“AI 可能并非总是按预期运行，数据集可能不足或包含非法、偏见、有害或冒犯性的信息，可能对我们的收益和声誉产生负面影响。”
- 法律、监管和网络安全方面的 AI 风险，也是《财富》500 强企业的共同面临的问题。迪士尼警告称，在尚未确定管理新技术（如生成式 AI）发展规则的情况下，现有商业模式可能会受到影响，例如知识产权的使用收入、如何创建新的娱乐产品。