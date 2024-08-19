据英国《金融时报》、研究机构 Arize AI 报道，最新调查数据显示，56% 的《财富》世界 500 强公司将人工智能列为“风险因素”，这一数据与 2022 年仅 9% 的比例相比有了巨幅提升。

在 108 家明确讨论了生成式 AI（能够生成类人文本和逼真图像的技术）的公司中，只有 33 家公司将其视为一种机遇。这些公司在年度报告中表示，潜在的好处包括成本效率、运营效益以及加速创新。

自从 OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 以来，预测性机器学习技术在过去两年中迅速发展。自那时以来，大型科技公司已经投资了数百亿美元开发强大的人工智能系统，而数百家初创企业也应运而生，试图利用这一颠覆性机会。

报道称，《财富》500 强公司今年在年度财务报告中提到的 AI 风险包括竞争加剧，董事会担心他们可能无法跟上那些更好利用这项技术的竞争对手。

该调查主要数据如下：