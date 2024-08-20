2024年第二季度运营及财报摘要：

2024年第二季度汽车总交付量为30,207辆，较2023年同期的23,205辆增长30.2%。

2024年第二季度总收入为人民币81.1亿元，较2023年同期增长60.2%。

2024年第二季度毛利率持续提升至14.0%，同比提升17.9个百分点。

截至2024年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为人民币373.3亿元。

截至2024年6月30日，小鹏汽车销售网络持续扩张，拥有611家门店，覆盖185个城市。

截至2024年6月30日，小鹏汽车自营充电站网络进一步扩展至1298座充电站，包括442座小鹏S4超快充站。

管理层评语

“从8月MONA M03上市开始，我们进入强劲的产品周期和快速发展的顺风期，从现在到2026年末，我们会有多款充满竞争力的全新产品和车型密集上市。”小鹏汽车董事长及首席执行官何小鹏先生表示。“我们对AI技术和品类创新的规划，加上技术降本的成果都将体现在这些产品上，并且通过更强大的营销体系在中国和全球市场销售，这将为我们带来销量的可持续性增长。”

“凭借技术降本的兑现以及来自大众战略合作的技术变现收入，2024年第二季度我们的毛利率进一步提高至14.0%。”小鹏汽车名誉副董事长及联席总裁顾宏地博士表示。“我期待随着大产品周期驱动的全球市场销量增长，我们的规模经济、经营效率、现金流将会随着改善。”

小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议

7月22日，小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，双方将全力投入为大众在华生产的CMP和MEB平台开发行业领先的电子电气架构。

XNGP从“全国都能开”正式升级为“全国都好用”

7月30日，“小鹏汽车AI智驾技术发布会”成功举办，向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本，带来覆盖智能驾驶和智能座舱的484项功能升级。通过本次重磅更新，XNGP从“全国都能开”正式升级为“全国都好用”，实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。

加速国际化战略2.0

截至7月，小鹏汽车已经进入30个国家和地区，包括欧洲、中东、拉美，并在海外拥有70多家销售门店。今年三季度起，小鹏G6的左舵版本和右舵版本面向海外市场上市交付。

小鹏MONA M03即将上市

8月27日，小鹏汽车将正式举办“小鹏10年热爱之夜暨小鹏MONA M03上市发布会”。

业务展望

对于2024年第三季度，小鹏汽车预期：

汽车总交付量将介于41,000台至45,000台，同比增加2.5%至12.5%。

总营收将介于人民币91亿元至人民币98亿元，同比增加6.7%至14.9%。

上述展望以当前市况为基准，反映了小鹏汽车对市场和经营环境以及客户需求的初步估计，均可能发生变动。