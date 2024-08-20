今天， Acura发布了 Acura Performance EV Concept，向其电气化战略迈出了重要一步，该概念车预示着该高端性能品牌的下一代全电动车型。

Acura 概念车在蒙特雷汽车周期间推出，蒙特雷汽车周是全球顶级的汽车和赛车运动爱好者聚会之一，它是一款令人兴奋的高性能 SUV，由位于洛杉矶的 Acura 设计工作室开发。这款基于 Acura Performance EV Concept 的全新 Acura 车型计划于 2025 年底投入生产，将成为首款基于本田开发的全新 EV 平台设计的车型，也是首款在俄亥俄州本田 EV 中心生产的 EV。

“Acura Performance EV 概念车开启了我们电气化战略令人兴奋的下一步，展示了我们明年即将推出的全新全电动 Acura 车型的造型方向，”Acura 全国销售助理副总裁 Mike Langel 表示。“在刚刚推出的全电动2024 Acura ZDX的基础上，我们的下一款全电动 Acura SUV 将继续致力于在电气化未来为 Acura 客户带来令人振奋的驾驶体验。”

Acura Performance EV 概念车展示了该高性能品牌对未来全电动汽车的愿景，其通风引擎盖从 A 柱向前延伸，突出的侧通风口雕刻在其深雕的侧面。该概念车的前脸设计大胆，灵感来自水翼超级游艇的高科技形式和功能。

迷人的对比色表面、富有表现力的轿跑车式轮廓和泪滴形座舱采用迷人的“月光白珍珠”漆和半哑光饰面。在后部，上翘的行李箱盖、全宽尾灯和大型扩散器向第二代 NSX 致敬。锐利而独特的尾部与后挡板上以新字体印刻的“ACURA”相得益彰，这是该性能品牌电动汽车所独有的。

Acura 设计主管 Dave Marek 表示：“Acura Performance EV 概念车是电气化时代 Acura Performance 的原型，充分利用了我们下一代 EV 平台提供的极致造型和比例设计自由度，进一步突破了 Acura 设计的界限。”“与我们之前的 Acura 概念车一样，Acura Performance EV 概念车引入了许多将出现在未来 Acura 车辆上的设计主题。”

Acura Performance EV 概念车强劲、运动的姿态和比例，通过其长轴距、短悬垂和肌肉感十足的轮拱凸显出来，轮拱覆盖着巨大的 23 英寸车轮，并搭配宽大的 295/35R23 高性能轮胎。雕塑般的车轮设计包括拉丝机加工边缘和独特的辐条图案，间距可变，即使在静止时也能唤起运动感。

所有四个角均采用钻孔高性能制动器，并配备与油漆相匹配的月光白四活塞卡钳。每个制动卡钳上醒目的霓虹绿色 Acura 文字与 2023 年蒙特雷汽车周上展示的Acura Electric Vision 设计研究相呼应。

Acura Performance EV 概念车是继 NSX 概念车（2013 年）、Precision Concept 概念车（2016 年）、Type S Concept 概念车（2019 年）和 Precision EV Concept 概念车 （2022 年）之后，近 11 年来在蒙特雷汽车周上展出的第五款 Acura 概念车。