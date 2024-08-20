AMD 宣布以现金和股票的形式收购数据中心解决方案供应商 ZT Systems，这笔交易的总价值达 49 亿美元，其中包含至高 4 亿美元的有条件支付部分。

AMD 表示这笔战略交易标志着 AMD 的人工智能战略迈出了重要的下一步，即在硅片、软件和系统创新的基础上，提供领先的人工智能训练和推理解决方案。

交易完成后 ZT Systems 将并入 AMD 数据中心解决方案事业部。ZT Systems 现任首席执行官 Frank Zhang 将领导制造业务，而 ZT Systems 现总裁 Doug Huang 将领导设计和客户赋能团队。

AMD 首席执行官苏姿丰表示：

我们对 ZT Systems 的收购是我们长期人工智能战略的下一个重要步骤，我们的目标是提供领导力培训和推理解决方案，可在云计算和企业客户中快速大规模部署。 ZT 增加了世界一流的系统设计和机架级解决方案专业技术，这将大大加强我们的数据中心人工智能系统和客户支持能力。 此次收购也是基于我们为加速人工智能硬件和软件路线图所做的投资： 将我们的高性能 Instinct AI 加速器、EPYC CPU 和网络产品组合与 ZT Systems 行业领先的数据中心系统专业技术相结合，将使 AMD 能够与我们的 OEM 和 ODM 合作伙伴生态系统一起大规模提供端到端数据中心 AI 基础设施。

ZT Systems 现任首席执行官 Frank Zhang 表示：

我们很高兴能加入 AMD，共同在设计人工智能基础设施方面发挥更大的作用，而人工智能基础设施正在定义计算的未来。 近 30 年来，我们的业务不断发展，已成为为全球最大云计算公司提供关键计算和存储基础设施的领先供应商。 AMD 与我们有着共同的愿景，即我们的技术和员工在设计和构建为全球最大数据中心提供动力的计算基础设施方面发挥着重要作用。

AMD 预计这笔交易将在完成监管审批等手续后在 2025 上半年完成，可在 2025 年底前实现非 GAAP 增值效益。