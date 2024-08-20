动点出海获悉，总部位于新加坡的食品供应链解决方案提供商DiMuto日前宣布，已经获得了一笔590万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由The Yield Lab Asia Pacific领投，现有投资者SGInnovate、Great Giant Pineapple、SEEDS Capital以及SiS Cloud Global Tech Fund 8、Gold Sceptre Limited、Dave Chen等参投。

根据声明，这笔资金将用于推进DiMuto在拉美及美国等市场的扩张，并加快其数字生态创新。此外，DiMuto透露还计划扩大其市场范围，进军温室农业和气候适应性品种开发。

DiMuto成立于2019年，主要为农业食品行业提供数字解决方案。一方面，DiMuto会对客户提供贸易管理平台——该平台可以帮助客户监管产品从农场到餐桌的全流通环节过程（包含资金的流动）。另一方面，DiMuto也提供了一个市场平台，并以此将经过验证的买家和供应商联系起来，促进交易达成。此外，据介绍，DiMuto也会向客户提供贸易融资方面金融服务。

在市场表现方面，据介绍，该公司已在其平台上成功追踪了数百万件农产品和数百万美元的贸易价值，并与全球十多个国家和地区的客户进行了合作。