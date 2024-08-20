My BMW App 和 MINI App 不断扩展和改进，每年总共进行五次更新。这些应用程序对客户来说越来越重要，尤其是在电动汽车和汽车充电方面。

新的电动汽车分析功能可以让驾驶内燃机宝马的客户模拟全电动宝马如何适合他们的个人驾驶习惯。

为了进行模拟，客户在应用程序中选择一款 BMW 电动车型作为替代车辆。一旦内燃机车型至少行驶了 200 次，行驶了 2,000 公里（约 1,250 英里），分析就会清楚地显示所选电动车一次充电可以完成的行驶次数。

此举旨在消除人们对全电动汽车的续航里程和日常实用性的担忧，而这些担忧如今仍然普遍存在。在模拟过程中，该应用程序使用由 My Trips 功能生成的有关内燃机车型的真实驾驶数据。

得益于这个独立的数据库，电动汽车分析能够为客户提供可靠的基础，帮助他们决定在下一辆汽车中选择哪种驱动类型。该功能将来会升级，以扩大分析范围。将添加对车辆闲置时间和长途旅行的评估，并结合充电设施和充电所需时间的信息。要使用电动汽车分析，客户必须拥有一辆配备内燃机和 BMW 操作系统 7 或更高版本的 BMW 汽车，并且同意将其驾驶数据用于分析目的。

“电动汽车已经完美融入了许多客户的日常生活中——只是大多数人还没有尝试过，”数字化销售指导和战略高级副总裁 Dirk Wiedmann 说道。“我们应用程序的电动汽车分析功能可帮助我们的客户在选择驱动系统时做出明智的判断。”

车辆与应用程序之间无缝交互的新功能

最新更新引入了一系列功能，旨在在车辆和应用程序之间切换时提供无缝的路线规划体验。例如，现在还可以在应用程序中设置避开高速公路、渡轮或收费公路等选项，并且始终自动双向同步。除此之外，My BMW / MINI App 具有针对全电动汽车充电优化的路线规划，现在还可以添加单独的充电站，然后将其与车辆同步。这些应用程序还会通知用户充电站附近的设施，例如餐厅、咖啡馆、银行和超市，并提供详细信息。

用于管理充电资费的新型充电钱包

电动汽车驾驶员现在可以在应用程序的新充电钱包中选择和管理来自众多提供商的首选充电费率。当应用程序用户选择充电站时，系统会根据可用性显示所选充电费率的适用价格，以便用户选择最便宜的费率。