特斯拉正在招募大量人员，通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人 Optimus。这个被特斯拉称为“数据采集员”的职位时薪高达 48 美元，要求员工每天步行超过 7 小时，携带重达 30 磅（约 13.61 千克）的设备，并长时间佩戴 VR 头显。

为了与预计身高为 5 英尺 8 英寸（约 1.72 米）的 Optimus 身形相近，应聘者身高需在 5 英尺 7 英寸（约 1.7 米）到 5 英尺 11 英寸（约 1.8 米）之间。特斯拉官方 Optimus X 账号此前曾预告过该职位的性质，据 Business Insider 报道，过去一年特斯拉已为此职位招募了 50 多名员工。

动作捕捉是训练机器人执行类人动作的常见且经济高效的方法，但特斯拉是首批大规模采用这一方法的公司之一。尽管网上有一些视频展示了 Optimus 执行各种任务，但英伟达研究高级研究员 Animesh Garg 告诉 Business Insider，Optimus 可能需要数百万小时的数据才能完全准备好进入特斯拉工厂工作。

虽然特斯拉 CEO 埃隆·马斯克承诺明年将生产出“真正有用”的机器人，但他自己也承认这主要是猜测。